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  • Ultra leve. Som potente.
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Descontinuado

FliteAuscultadores sem fios Bluetooth®

SHB4405BK/00

3.4
| (21) Críticas
Ultra leve. Som potente.
Os auscultadores sem fios Philips Flite Ultrlite são incrivelmente leves e surpreendentemente potentes. Sem fios a prendê-lo, são finos e compactos com um design totalmente dobrável que os tornam o companheiro ideal para onde quer que vá.
Ver todos os benefícios

Auscultadores que desafiam a gravidade

Ultra leve. Som potente.

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

  • Totalmente dobrável

Diafragmas de altifalantes de 32 mm de alta potência para um som cristalino

Diafragmas de altifalantes de 32 mm de alta potência para um som cristalino

Os diafragmas inclinados de 32 mm de alta potência reproduzem um som nítido e cristalino e graves profundos e ricos.

Telecomando para música e chamadas em mãos livres

Telecomando para música e chamadas em mãos livres

O intuitivo telecomando permite-lhe reproduzir/parar faixas e atender chamadas com um simples toque de um botão.

As protecções macias para as orelhas permitem uma utilização prolongada e confortável

As protecções macias para as orelhas permitem uma utilização prolongada e confortável

As protecções macias para as orelhas e os diafragmas inclinados são ideais para uma utilização prolongada e confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

21

Críticas

08/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great headphones

I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.

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Esta avaliação foi feita para Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

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16/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Fab wireless headphones

Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended

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22/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Light and easy to use

These headphones are very easy to use, very comfortable and produce a great sound. For such a reasonable price they are a great bargain. I have connected with various devices with no trouble at all. I particularly like the fact that there is a vocal warning when the battery is running low. I thoroughly recommend these headphones

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