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Descontinuado
SHB4405BK/00
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Totalmente dobrável
Os diafragmas inclinados de 32 mm de alta potência reproduzem um som nítido e cristalino e graves profundos e ricos.
O intuitivo telecomando permite-lhe reproduzir/parar faixas e atender chamadas com um simples toque de um botão.
As protecções macias para as orelhas e os diafragmas inclinados são ideais para uma utilização prolongada e confortável.
3.4
de 5
21
Críticas
Peppa2106
08/07/2018
United Kingdom
Comprador verificado
Great headphones
I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.
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Esta avaliação foi feita para Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
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CazzaBow
16/01/2018
United Kingdom
Fab wireless headphones
Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended
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Eckie1953
22/12/2017
United Kingdom
Light and easy to use
These headphones are very easy to use, very comfortable and produce a great sound. For such a reasonable price they are a great bargain. I have connected with various devices with no trouble at all. I particularly like the fact that there is a vocal warning when the battery is running low. I thoroughly recommend these headphones
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