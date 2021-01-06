Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SHC8545/00
Música excepcional sem fios
Liberdade para desfrutar de música em toda a casa. Dispondo de reprodução de som Hi-Fi com função de sintonização automática, estes auscultadores estéreo são a escolha ideal para os utilizadores que valorizam uma utilização prática.
Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutro compartimento.
Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.
Pressionando o prático botão da sintonia nos auscultadores, o circuito controlado pelo microprocessador sintoniza a frequência de transmissão ideal para obter a melhor recepção e uma qualidade sonora surpreendente.
3.3
de 5
8
Críticas
PIRATA 1954
06/01/2021
España
MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO
ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.
Pontos positivos
TODO
Pontos negativos
LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Data de utilização 2019-01-06
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Data de utilização 2019-01-06
indaleci
17/12/2013
España
Este producto posee unas características excelentes.
El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Juddel72
16/09/2020
Deutschland
2010 gekauft und seither ohne Probleme
Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.
Pontos positivos
Viele
Pontos negativos
Keine
Esta avaliação foi feita para SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Data de utilização 2018-09-16
Esta avaliação foi feita para SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Data de utilização 2018-09-16