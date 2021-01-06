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Descontinuado

Auscultadores Hi-Fi sem fios

SHC8545/00

3.3

| (8) Críticas

Música excepcional sem fios

Liberdade para desfrutar de música em toda a casa. Dispondo de reprodução de som Hi-Fi com função de sintonização automática, estes auscultadores estéreo são a escolha ideal para os utilizadores que valorizam uma utilização prática.

Ver todos os benefícios

com a super conveniência da sintonização automática

Música excepcional sem fios

Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutro compartimento.

3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves

Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

A sintonia automática facilita a recepção da frequência

Pressionando o prático botão da sintonia nos auscultadores, o circuito controlado pelo microprocessador sintoniza a frequência de transmissão ideal para obter a melhor recepção e uma qualidade sonora surpreendente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

8

Críticas

06/01/2021

España

España

MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO

ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.

Pontos positivos

TODO

Pontos negativos

LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Data de utilização 2019-01-06

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2019-01-06

17/12/2013

España

España

Este producto posee unas características excelentes.

El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Sim, recomendo este produto

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16/09/2020

Deutschland

Deutschland

2010 gekauft und seither ohne Probleme

Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.

Pontos positivos

Viele

Pontos negativos

Keine

Esta avaliação foi feita para SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Data de utilização 2018-09-16

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Data de utilização 2018-09-16

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