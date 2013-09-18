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Descontinuado

Auscultadores Estéreo

SHP2000/00

4.3

| (23) Críticas | 84% recomendam este produto

Conforto fantástico e totalmente ajustável

Auscultadores grandes e leves com banda para a cabeça completamente ajustável e protecções para as orelhas que proporcionam uma adaptação excelente e uma audição confortável

Ver todos os benefícios

Para música, PC, televisor

Conforto fantástico e totalmente ajustável

  • Diafragmas de 40 mm/posterior aberta

  • Over-ear

O ouvido fica todo tapado, optimizando-se a qualidade do som

As protecções de tamanho total destes auscultadores Philips cobrem todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um diafragma maior e com melhor desempenho.

Com as almofadas ergonómicas tem mais conforto e melhores graves

O formato especial e os materiais de luxo utilizados nas almofadas para os ouvidos destes auscultadores Philips asseguram uma adaptação perfeita para o máximo conforto. Evitam as perdas de som e melhoram o desempenho dos graves. As almofadas são concebidas para assentarem perfeitamente na área à volta dos ouvidos.

Cabo com 2 m de comprimento que lhe permite colocar o leitor na bolsa

O comprimento ideal de cabo, para lhe dar maior liberdade de movimentos e para que possa escolher o local para onde prefere levar o seu dispositivo de áudio.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

23

Críticas

84%

recomendam este produto

1

18/09/2013

España

España

Perfectos

Recomiendo altamente este producto, me a gustado bastante, buena calidad de audio. Son perfectos.

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Esta avaliação foi feita para SHP2000 Auriculares estéreo

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17/04/2013

España

España

Buenos teniendo en cuenta su précio

Este modelo lleva muchos años en el mercado; son los sbc hp-200 que ahora son los shp2000.Tengo ambos el primero lo compré en el 2003,y siguen funcionando.El shp2000 lo compré en el 2013,he hecho comparaciones y el sonido no se ha degradado pasados 10 años.Estos cascos puede que no sean los mas vistosos o bonitos,pero suenan bien y son asequibles.Saludos

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17/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.

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Esta avaliação foi feita para SHP2000 Stereo Headphones

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