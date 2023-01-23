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TAA1105BK/00
Diafragmas de 15 mm para um som nítido
Design de gancho para um ajuste seguro
Cabo de 1,2 m
Resistente à transpiração IPX2
Os ganchos flexíveis e ergonómicos para as orelhas permitem-lhe ajustar estes auscultadores leves para um ajuste confortável e perfeitamente seguro. Pode movimentar-se livremente sem se preocupar com a queda dos seus auscultadores nesse momento crucial.
Os diafragmas em neodímio de 15 mm estão perfeitamente afinados e fornecem um som nítido e as saídas de graves melhoram o desempenho dos graves. Os auriculares assentam confortavelmente na orelha, sem entrar no canal auditivo.
Desfrute de cada minuto das suas listas de reprodução favoritas, quer esteja a fazer jogging em passeios ou a fazer trilhos no parque. O comando no fio permite-lhe controlar a sua lista de reprodução, ativar o assistente de voz do seu telemóvel e atender chamadas sem perder uma única batida.
3.2
de 5
5
Críticas
Arpesh
23/01/2023
Italia
Perfette
Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Sim, recomendo este produto
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ErickM
21/03/2021
Italia
Ottime cuffie
Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
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Aurora1342
17/08/2022
España
Echo de menos la versión antigua
Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.
Pontos positivos
Buen precio, buen sonido, cómodos
Pontos negativos
El micrófno
Esta avaliação foi feita para TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
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