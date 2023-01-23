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Auriculares desportivos com microfone

TAA1105WT/00

3.2
| (5) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Do parque para a rua
Desfrute do momento com os auscultadores resistentes à transpiração que combinam com os seus movimentos com som nítido e graves energizantes. O design com gancho flexível mantém os auriculares no lugar e o cabo de 1,2 m tem o comprimento perfeito para poder manter o telemóvel no bolso.
Ver todos os benefícios

Do parque para a rua

  • Diafragmas de 15 mm para um som nítido

  • Design de gancho para um ajuste seguro

  • Cabo de 1,2 m

  • Resistente à transpiração IPX2

Auscultadores que se mantêm no lugar, independentemente do seu movimento

Os ganchos flexíveis e ergonómicos para as orelhas permitem-lhe ajustar estes auscultadores leves para um ajuste confortável e perfeitamente seguro. Pode movimentar-se livremente sem se preocupar com a queda dos seus auscultadores nesse momento crucial.

Som nítido, graves energizantes

Os diafragmas em neodímio de 15 mm estão perfeitamente afinados e fornecem um som nítido e as saídas de graves melhoram o desempenho dos graves. Os auriculares assentam confortavelmente na orelha, sem entrar no canal auditivo.

Controlo fácil para música e chamadas

Desfrute de cada minuto das suas listas de reprodução favoritas, quer esteja a fazer jogging em passeios ou a fazer trilhos no parque. O comando no fio permite-lhe controlar a sua lista de reprodução, ativar o assistente de voz do seu telemóvel e atender chamadas sem perder uma única batida.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.2

de 5

5

Críticas

4

23/01/2023

Italia

Italia

Perfette

Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!

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Esta avaliação foi feita para TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

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21/03/2021

Italia

Italia

Ottime cuffie

Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.

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17/08/2022

España

España

Echo de menos la versión antigua

Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.

Pontos positivos

Buen precio, buen sonido, cómodos

Pontos negativos

El micrófno

Esta avaliação foi feita para TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

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