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Descontinuado

Auriculares sem fios

TASH402BK/00

4.6
| (74) Críticas | 94% recomendam este produto
Manter a frescura.
Bata o seu recorde pessoal com estes auscultadores over-ear sem fios, desportivos e resistentes à transpiração. Leves e confortáveis, apresentam uma autonomia de 20 horas de tempo de reprodução com um único carregamento. As proteções para as orelhas com arrefecimento mantêm-no concentrado quando o calor aperta.
Ver todos os benefícios

Independentemente do calor que sentir.

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  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • Over-ear

  • Resistentes a transpiração/água

20 horas de reprodução

Estes auscultadores oferecem até 20 horas de reprodução contínua para uma diversão sem preocupações quando está a ouvir a sua música em movimento.

Diafragmas acústicos em neodímio de 40 mm

Deixe que a sua lista de música para treino o leve até ao próximo nível. Diafragmas acústicos em neodímio de 40 mm perfeitamente sintonizados fornecem os graves para continuar sempre em movimento. A estrutura com parte posterior fechada oferece um excelente isolamento de ruído passivo. Poderá puxar pelas suas músicas sem incomodar os outros.

Almofadas respiráveis de proteções dos ouvidos. Retire facilmente para limpar

As almofadas suaves e respiráveis das proteções dos ouvidos estão cheias de gel refrescante: independentemente do seu esforço, os auscultadores mantêm-se frescos em contacto com a pele. As almofadas também são amovíveis para uma limpeza fácil.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

74

Críticas

94%

recomendam este produto

05/04/2026

España

España

Excelente producto

Excelente producto, ideales para deporte ya que son ligeros y comodos.

Pontos positivos

Precio calidad es un plus, ligeros y perfectos para usar en deporte y hasta en oficina.

Pontos negativos

Puede ser complicado obetener los repuestos de las almoahodillas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TASH402BK Auriculares inalámbricos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TASH402BK Auriculares inalámbricos

15/04/2020

España

España

Funcionário da Philips

Muy cómodos para salir a correr.

[Employee of philipsglobal] Me los compré porque quería unos cascos cómodos para correr, que no se deshiciera la almohadilla cuando sudabas y que se escuchara bien la música en la calle. Y han resuelto mis problemas en este sentido. Las almohadillas se pueden desenganchar para lavarlas. Lo del cooling no lo he notado todavía pero en verano supongo que lo agradeceré. La carga aguanta bastantes salidas de 30min/1h a correr y muchas idas y venidas en metro. El bluetooth funciona muy bien y con distintos dispositivos. Lo que a veces da problemas es con las llamadas, no te coge a veces la voz muy bien. Te aísla mucho del ruido (sobre todo en el metro, esto es muy ventajoso). No pesan mucho, son accesibles para largos trayectos.

Pontos positivos

La almohadilla no se deshace con el sudor y se puede lavar.

Pontos negativos

A veces choca la diadema con la cabeza cuando estás corriendo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TASH402BK Auriculares inalámbricos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TASH402BK Auriculares inalámbricos

29/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Recommend for sports and work enthusiast!

Just recently got these headphones to test and I can tell you these are next level! The sound quality is way better than average it has a decent quality bass and the cancellation feature is in a league of there own!. Once fully charged I got the 20 hours out of these as stated which im chuffed about. The design is great. It looks amazing and the fit is better than most and comfortable for hours of exercise if thats what your into. Ive had to give these a clean and detaching the ear cuffs is very accessible for all people. The feature of automated bluetooth connection is a plus as it lets me connect between my phone and laptop within seconds. Overall id recommend to grab these headphones if you can!

Pontos positivos

Great sound, great charge life, superb comfort and noise cancellation. Easerly cleanable

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TASH402BK Wireless Headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TASH402BK Wireless Headphones

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