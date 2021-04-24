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Descontinuado

7000 seriesAuriculares sem fios

TAST702BK/00

3.4
| (9) Críticas
Esqueça os fios.
Estes auriculares desportivos verdadeiramente sem fios adoram praticar exercício consigo. A resistência a salpicos IPX5 e a tecnologia de limpeza por UV permitem manter-se fresco, independentemente da intensidade do treino. Obtenha até 24 horas de tempo de reprodução com o estojo de carregamento portátil.
Ver todos os benefícios

Treine livremente.

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  • Diafragmas de 6 mm/posterior fechada

  • Auriculares

  • 6+18 horas de reprodução

  • Encaixe seguro

Abas laterais macias em borracha. Confortáveis e seguras.

Os auriculares têm três almofadas amovíveis em borracha de tamanhos diferentes para criar um isolamento perfeito. As abas laterais flexíveis adaptam-se de forma segura ao formato da sua orelha. Independentemente da intensidade do seu movimento, estes auriculares desportivos mantêm-se onde precisa deles.

Isolamento perfeito: excelente isolamento passivo de ruído.

Independentemente da intensidade do seu movimento, estes auriculares desportivos mantêm-se onde precisa deles. As abas laterais flexíveis adaptam-se de forma segura ao formato da sua orelha. As almofadas amovíveis em borracha pequenas, médias e grandes permitem encontrar o tamanho certo para si.

Emparelhamento inteligente. Encontre automaticamente o seu dispositivo Bluetooth

Os botões fáceis de usar permitem-lhe fazer uma pausa na sua lista de música, atender chamadas, tudo sem tocar no seu smartphone. Os auscultadores estão prontos para emparelhar logo que ligar o Bluetooth. Após o emparelhamento, memorizam o último dispositivo com o qual foram emparelhados.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

9

Críticas

3

24/04/2021

España

España

TIENE BUENAS FUNCIONES

ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES

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Esta avaliação foi feita para 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

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24/03/2021

Italia

Italia

TOP TOP TOP

Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP

Pontos positivos

Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove

Pontos negativos

non semplicissima la prima configurazione Bluetooth

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Esta avaliação foi feita para 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

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20/06/2020

Sverige

Sverige

Bra för löpning!

Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!

Pontos positivos

Tar bort äckel-päckel

Pontos negativos

Nej

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Esta avaliação foi feita para 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

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