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Descontinuado
TAST702BK/00
Diafragmas de 6 mm/posterior fechada
Auriculares
6+18 horas de reprodução
Encaixe seguro
Os auriculares têm três almofadas amovíveis em borracha de tamanhos diferentes para criar um isolamento perfeito. As abas laterais flexíveis adaptam-se de forma segura ao formato da sua orelha. Independentemente da intensidade do seu movimento, estes auriculares desportivos mantêm-se onde precisa deles.
Independentemente da intensidade do seu movimento, estes auriculares desportivos mantêm-se onde precisa deles. As abas laterais flexíveis adaptam-se de forma segura ao formato da sua orelha. As almofadas amovíveis em borracha pequenas, médias e grandes permitem encontrar o tamanho certo para si.
Os botões fáceis de usar permitem-lhe fazer uma pausa na sua lista de música, atender chamadas, tudo sem tocar no seu smartphone. Os auscultadores estão prontos para emparelhar logo que ligar o Bluetooth. Após o emparelhamento, memorizam o último dispositivo com o qual foram emparelhados.
3.4
de 5
9
Críticas
FRANK1313
24/04/2021
España
TIENE BUENAS FUNCIONES
ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
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Aldo787
24/03/2021
Italia
TOP TOP TOP
Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP
Pontos positivos
Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove
Pontos negativos
non semplicissima la prima configurazione Bluetooth
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Esta avaliação foi feita para 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
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Löp-Aspen
20/06/2020
Sverige
Bra för löpning!
Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!
Pontos positivos
Tar bort äckel-päckel
Pontos negativos
Nej
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Esta avaliação foi feita para 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
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Os resultados reais podem variar