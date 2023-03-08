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  • Um som e um design que vai adorar
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  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar
  • Um som e um design que vai adorar

Descontinuado

8000 seriesAuriculares sem fios True

TAT8505BK/00

2.4
| (11) Críticas

6 Prémios

Um som e um design que vai adorar
Mergulhe num som rico e detalhado ou sintonize o mundo à sua volta. Estes auscultadores True Wireless requintados dispõem de cancelamento ativo de ruído e de modo de perceção para controlar o que ouve. O design circular sofisticado não deixa ninguém indiferente.
Ver todos os benefícios

Um som e um design que vai adorar

  • Diafragmas de 13 mm/posterior fechada

  • Bluetooth®

  • Preto

Cancelamento ativo de ruído híbrido. Concentre-se naquilo que quiser

Cancelamento ativo de ruído híbrido. Concentre-se naquilo que quiser

Quando a música merece toda a sua atenção, estes auriculares True Wireless permitem-lhe deixar-se envolver sem distrações. Um microfone externo e um microfone interno combinam-se para filtrar o ruído externo. O modo de perceção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta quando quiser.

Som detalhado e expansivo com graves ricos e potentes

Som detalhado e expansivo com graves ricos e potentes

Os diafragmas de 13 mm perfeitamente afinados proporcionam graves potentes e uma nitidez emocionante em todas as faixas. Se retirar um auricular, a música é colocada em pausa. Volte a colocar o auricular para a música ser novamente iniciada.

Estojo de carregamento. Obtenha até 24 horas de reprodução

Estojo de carregamento. Obtenha até 24 horas de reprodução

O estojo de carregamento pode ser carregado sem fios ou através de USB-C. Um estojo totalmente carregado oferece-lhe 18 horas de reprodução adicionais. Os auriculares reproduzem durante 6 horas com um único carregamento (5 horas com cancelamento ativo de ruído). Carregue-os durante 15 minutos para obter 1 hora adicional.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image AWARD-1679621
  • Award image AWARD-3620651
  • Award image AWARD-3620549
  • Award image AWARD-3620521
  • Award image AWARD-3620299
  • Award image AWARD-3620695

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.4

de 5

11

Críticas

08/03/2023

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great, comfortable and just work

Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend

Pontos positivos

Connects no issues with other devices, decent battery life

Pontos negativos

None yet

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

02/02/2022

Nederland

Nederland

Comprador verificado

PUIK GELUID

Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.

Pontos positivos

Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij

Pontos negativos

buitenzijde iets te glad

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

22/11/2021

Nederland

Nederland

Wat een heerlijk geluid!

Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.

Pontos positivos

Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid

Pontos negativos

Touchcontrol is even zoeken

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

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