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  • Rede aparadora e de corte de substituição
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Descontinuado

Bodygroom replacement foilRede de corte de substituição

TT2000/43

3.5
| (591) Críticas
Rede aparadora e de corte de substituição
Cabeça com redes de corte TT2000/51 de substituição para aparadores corporais Philips BodyGroom da gama 3000, 5000 e 7000
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Mudar a rede a cada 12 meses para melhores resultados

Rede aparadora e de corte de substituição

  • Compatível com BodyGroom da série S3000

  • Compatível com BodyGroom da série S5000

  • Compatível com BodyGroom da série S7000

  • Compatível com o Click&Style (S500/700)

100% à prova de água para utilização no chuveiro e limpeza fácil

100% à prova de água para utilização no chuveiro e limpeza fácil

100% à prova água para utilização e limpeza fáceis.

Segurança e menor irritação para a depilação corporal mais confortável

Segurança e menor irritação para a depilação corporal mais confortável

A cabeça de corte possui pontas arredondadas patenteadas e uma rede hipoalergénica para proteger a sua pele durante o barbear. Os aparadores bidirecionais aparam os pelos mais compridos, que são cortados pela rede para um resultado mais rente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

591

Críticas

05/07/2018

Portugal

Portugal

Excelente produto

Muito funcional e bom desempenho. Apenas a duração da bateria poderia ser um pouco superior.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 7000 TT2040/32 Showerproof body groomer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 7000 TT2040/32 Showerproof body groomer

14/07/2017

Portugal

Portugal

Excelente

Fácil de usar. mesmo em zonas mais difíceis. Dois num só é Óptimo. Excelente ideia. Excelente ergonomia. Recomendo

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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21/07/2024

España

España

Es genial! Lo que hay que saber cuidarla

A mi los repuestos me duran mucho! Hay que tener cuidadl y con cariño todo dura! Yo los cambio más bien por desgastados que no por rotos. Corta muy muy vien y aunque si que es cierto que en mas zonas mas complicadas no va como un guante, es de cajón que en esas zonas no se emplean estas maquinas, aunque mas instrucciones lo ponga, porque es verdad que “llega”, ya se sobreentiende que tu para esas zonas usaras otra que tenga un cabezal mas pequeño. Un poco de sentido común por favor

Pontos positivos

Comentario

Pontos negativos

Nada. Bueno sí, un poco caros los recambios.

Esta avaliação foi feita para Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lámina de repuesto

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