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Descontinuado
TT2000/43
BG5021/15R1
BG3017/01
BG3007/01
BG3027/03
BG3027/03R1
BG3027/05
BG5021/15
BG5021/16
BG5021/16R1
BG7025/13
Compatível com BodyGroom da série S3000
Compatível com BodyGroom da série S5000
Compatível com BodyGroom da série S7000
Compatível com o Click&Style (S500/700)
100% à prova água para utilização e limpeza fáceis.
A cabeça de corte possui pontas arredondadas patenteadas e uma rede hipoalergénica para proteger a sua pele durante o barbear. Os aparadores bidirecionais aparam os pelos mais compridos, que são cortados pela rede para um resultado mais rente.
3.5
de 5
591
Críticas
Basculho
05/07/2018
Portugal
Excelente produto
Muito funcional e bom desempenho. Apenas a duração da bateria poderia ser um pouco superior.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 7000 TT2040/32 Showerproof body groomer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 7000 TT2040/32 Showerproof body groomer
Card
14/07/2017
Portugal
Excelente
Fácil de usar. mesmo em zonas mais difíceis. Dois num só é Óptimo. Excelente ideia. Excelente ergonomia. Recomendo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 7000 TT2040/32 Showerproof body groomer
Sim, recomendo este produto
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FMH.
21/07/2024
España
Es genial! Lo que hay que saber cuidarla
A mi los repuestos me duran mucho! Hay que tener cuidadl y con cariño todo dura! Yo los cambio más bien por desgastados que no por rotos. Corta muy muy vien y aunque si que es cierto que en mas zonas mas complicadas no va como un guante, es de cajón que en esas zonas no se emplean estas maquinas, aunque mas instrucciones lo ponga, porque es verdad que “llega”, ya se sobreentiende que tu para esas zonas usaras otra que tenga un cabezal mas pequeño. Un poco de sentido común por favor
Pontos positivos
Comentario
Pontos negativos
Nada. Bueno sí, un poco caros los recambios.
Esta avaliação foi feita para Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lámina de repuesto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lámina de repuesto