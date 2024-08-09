O meu aspirador sem cabo Philips produz um som invulgar

As informações abaixo aplicam-se apenas aos modelos sem cabo das séries 7000 e 8000 (Aqua).



Os aspiradores sem cabo das séries 8000 ou 7000 estão equipados com a função de reconhecimento do tipo de chão. O aparelho deteta automaticamente o tipo de chão e otimiza a limpeza para obter o melhor desempenho. Esta função pode fazer com que o som do aspirador mude durante a utilização. Não é necessária qualquer ação, mas se preferir limpar com uma potência consistente à sua escolha, desligue esta função inteligente no menu do aparelho.



Veja o vídeo abaixo (0:34-1:02) para ver como ativar ou desativar a função.