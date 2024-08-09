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Assistência Philips

O meu aspirador sem cabo Philips produz um som invulgar

Se o seu aspirador sem cabo Philips produzir um som invulgar, leia o nosso artigo abaixo para descobrir as possíveis causas e soluções.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC7042/01 , XC8045/01 , XC7043/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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