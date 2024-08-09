O meu aspirador sem cabo Philips produz um som invulgar
Se o seu aspirador sem cabo Philips produzir um som invulgar, leia o nosso artigo abaixo para descobrir as possíveis causas e soluções.
Verifique se ficou algum objeto preso no bico, tubo ou tubo flexível do aspirador sem cabo Philips. O fluxo de ar no aspirador pode ficar parcialmente bloqueado por um objeto preso numa dessas peças do aparelho. Se for este o caso, retire o objeto antes de continuar a aspirar.
Quando utiliza um acessório diferente do habitual, poderá notar que o aspirador sem cabo Philips produz um ruído diferente. Verifique se o aspirador emite novamente um som normal quando parar de utilizar o acessório que estava a utilizar. Se for esse o caso, não se preocupe com o ruído, é normal.
Se o motor ou o filtro de exaustão do aspirador sem cabo Philips estiver obstruído, isso poderá produzir um som invulgar. Para resolver o problema, limpe o filtro do aspirador.
Outro motivo para o aspirador produzir um som invulgar pode ser o facto de os filtros estarem colocados incorretamente. Neste caso, coloque os filtros no local habitual no aspirador.
Pode consultar o manual do utilizador que se encontra na secção de assistência na página de produtos online do aspirador para obter instruções específicas sobre como colocar e limpar o filtro.
Se o recipiente do pó do aspirador sem cabo Philips estiver cheio, pode fazer com que o aparelho produza um som invulgar. Esvazie e limpe o recipiente do pó para resolver o problema. Para obter instruções específicas sobre como limpar o recipiente do pó, consulte o manual do utilizador que se encontra na secção de assistência na página de produtos online do aspirador.
As informações abaixo aplicam-se apenas aos modelos sem cabo das séries 7000 e 8000 (Aqua).
Os aspiradores sem cabo das séries 8000 ou 7000 estão equipados com a função de reconhecimento do tipo de chão. O aparelho deteta automaticamente o tipo de chão e otimiza a limpeza para obter o melhor desempenho. Esta função pode fazer com que o som do aspirador mude durante a utilização. Não é necessária qualquer ação, mas se preferir limpar com uma potência consistente à sua escolha, desligue esta função inteligente no menu do aparelho.
Veja o vídeo abaixo (0:34-1:02) para ver como ativar ou desativar a função.
Se as situações acima não se aplicarem ao seu caso, o motor do aspirador Philips pode estar danificado. Neste caso, entre em contacto connosco para obter mais ajuda em www.philips.com/support.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:XC7042/01 , XC8045/01 , XC7043/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›