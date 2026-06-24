O meu espremedor da Philips não funciona

Pode haver diversos motivos para o espremedor Philips não estar a funcionar. Descubra como o podemos ajudar.
O espremedor Philips não funciona se não estiver devidamente ligado. Certifique-se de que o equipamento está correctamente ligado.
O espremedor não funciona se a tampa não estiver montada correctamente, já que não existe uma activação adequada da função de segurança. Certifique-se de que a tampa está montada correctamente.
O espremedor não funciona se o braço de bloqueio não estiver posicionado ou fechado correctamente, já que não existe uma activação adequada da função de segurança. Certifique-se de que o braço de bloqueio está fechado correctamente.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HR1922/20 , HR1855/70 .