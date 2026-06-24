É apresentado um código de erro na minha máquina de café expresso Philips
Se for apresentado o código de erro 01, 03, 04, 05, 11, 14 ou 19 na sua máquina de café expresso Philips, consulte abaixo as possíveis causas e soluções.
Caso sejam apresentados outros erros não mencionados acima (como o erro 02, 10, 15, 22), a sua máquina terá de ser reparada. Entre em contacto connosco.
Quando é apresentado o código de erro 01, tal indica que o moinho de café da sua máquina de café não está a funcionar corretamente devido a uma obstrução na abertura de enchimento de café. Para resolver este problema, desbloqueie a abertura de enchimento de café (com uma colher de café ou um aspirador, conforme indicado abaixo):
1. Desligue a máquina e aguarde até que fique totalmente em silêncio (não ouvirá qualquer ruído a sair dela). Isto pode demorar cerca de 15 a 20 segundos. 2. Abra a porta de serviço e retire o bloco de preparação. 3. Abra a tampa da abertura de enchimento de café pré-moído e coloque o cabo de uma colher na abertura. Se não houver uma abertura de enchimento de café pré-moído, introduza o cabo da colher na abertura de enchimento de café a partir de baixo. 4. Desloque o cabo para cima e para baixo até que o café moído obstruído caia. Poderá ter de exercer alguma força. 5. Retire e limpe todo o café moído que caiu com um aspirador. 6. Em seguida, coloque o bocal do aspirador na saída da abertura de enchimento de café e tape a abertura de enchimento de café pré-moído com a mão. Ou vice-versa, coloque o aspirador na parte superior e cubra a parte inferior da abertura de enchimento de café. 7. Volte a colocar o bloco de preparação. Em seguida, ligue a máquina e prepare um café expresso. 8. Após preparar o café expresso, verifique se a abertura continua livre de café moído. Se não resultar, repita o procedimento de desbloqueio. Não verta nem derrame água no recipiente para grãos de café para que a abertura de enchimento de café não fique obstruída.
O erro 03 indica que existe demasiada sujidade no bloco de preparação e que este não funciona corretamente. Para resolver este problema, limpe o bloco de preparação conforme indicado abaixo:
1. Desligue a máquina e aguarde até que fique totalmente em silêncio (não ouvirá qualquer ruído a sair dela). Isto pode demorar cerca de 15 a 20 segundos. 2. Abra a porta de serviço e retire o bloco de preparação. 3. Enxague cuidadosamente o bloco de preparação com água morna. Em seguida, deixe-o secar ao ar antes de o instalar novamente.
Quando a sua máquina de café expresso Philips apresenta o código de erro E04, isto indica que o bloco de preparação não está colocado corretamente. Para resolver este problema, abra a porta de serviço da máquina e empurre o bloco de preparação para o devido lugar. Quando o bloco de preparação estiver no devido lugar, ouvirá um clique.
Para resolver este problema e libertar o ar retido na máquina, siga estes passos:
1. Desligue a máquina. 2. Esvazie o depósito de água e retire o AquaClean ou qualquer outro filtro de água. 3. Encha o depósito de água com água e volte a colocá-lo. 4. Volte a ligar a máquina. Quando a máquina tiver aquecido, selecione água quente e tire 2 a 3 chávenas de água quente.
Se utilizar um filtro de água AquaClean, siga estes passos adicionais para se certificar de que o filtro está preparado e corretamente instalado para utilização:
1. Agite o filtro de água AquaClean durante 5 segundos. 2. Segure o filtro ao contrário num recipiente/taça com água até que deixem de sair bolhas de ar. 3. Volte a colocar o filtro no depósito de água e encha o depósito com água. 4. Reinicie a máquina, desligando e voltando a ligar. 5. Selecione água quente e tire 2 a 3 chávenas de água quente
Quando é apresentado o código de erro 14, tal indica que a sua máquina de café expresso Philips sobreaqueceu. Para resolver o problema, desligue a máquina e aguarde durante 30 minutos até arrefecer.
Se for apresentado o código de erro 11 ou 19, a máquina de café tem de se ajustar da temperatura de transporte/exterior à temperatura ambiente. Isto pode acontecer mais frequentemente durante o período de inverno, especialmente quando está mais frio.
Para resolver este problema, desligue a máquina durante 30 minutos e, em seguida, tente novamente.
Se a instrução acima não resolver o problema, é possível que a ficha na parte posterior da máquina não esteja encaixada firmemente. Para resolver este problema, certifique-se de que a ficha está corretamente ligada à tomada elétrica.
Se forem apresentados quaisquer outros códigos de erro além dos mencionados acima, contacte-nos.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:EP4441/50 , SM6480/00 , EP4321/50 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›