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É apresentado um código de erro na minha máquina de café expresso Philips

Se for apresentado o código de erro 01, 03, 04, 05, 11, 14 ou 19 na sua máquina de café expresso Philips, consulte abaixo as possíveis causas e soluções. 

Caso sejam apresentados outros erros não mencionados acima (como o erro 02, 10, 15, 22), a sua máquina terá de ser reparada. Entre em contacto connosco.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50 , SM6480/00 , EP4321/50 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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