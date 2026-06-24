É apresentado um código de erro na minha máquina de café expresso Philips

Quando é apresentado o código de erro 01, tal indica que o moinho de café da sua máquina de café não está a funcionar corretamente devido a uma obstrução na abertura de enchimento de café.

Para resolver este problema, desbloqueie a abertura de enchimento de café (com uma colher de café ou um aspirador, conforme indicado abaixo):



1. Desligue a máquina e aguarde até que fique totalmente em silêncio (não ouvirá qualquer ruído a sair dela). Isto pode demorar cerca de 15 a 20 segundos.

2. Abra a porta de serviço e retire o bloco de preparação.

3. Abra a tampa da abertura de enchimento de café pré-moído e coloque o cabo de uma colher na abertura. Se não houver uma abertura de enchimento de café pré-moído, introduza o cabo da colher na abertura de enchimento de café a partir de baixo.

4. Desloque o cabo para cima e para baixo até que o café moído obstruído caia. Poderá ter de exercer alguma força.

5. Retire e limpe todo o café moído que caiu com um aspirador.

6. Em seguida, coloque o bocal do aspirador na saída da abertura de enchimento de café e tape a abertura de enchimento de café pré-moído com a mão. Ou vice-versa, coloque o aspirador na parte superior e cubra a parte inferior da abertura de enchimento de café.

7. Volte a colocar o bloco de preparação. Em seguida, ligue a máquina e prepare um café expresso.

8. Após preparar o café expresso, verifique se a abertura continua livre de café moído. Se não resultar, repita o procedimento de desbloqueio.

Não verta nem derrame água no recipiente para grãos de café para que a abertura de enchimento de café não fique obstruída.