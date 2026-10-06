Não sai café da minha máquina de café expresso Philips

Se a sua máquina de café expresso estiver a fazer um ruído alto e a água não estiver a fluir para o depósito de água, normalmente tal é causado pelo ar retido.

Os seguintes passos irão ajudá-lo a resolver este problema:

1. Desligue a máquina.

2. Esvazie o depósito de água e retire o filtro AquaClean (ou qualquer outro filtro de água que esteja a utilizar na sua máquina)

3. Encha o depósito de água com água e volte a colocá-lo na respetiva posição

4. Ligue novamente a máquina. Depois de a máquina aquecer, selecione água quente e coloque 2-3 chávenas de água quente



Se utilizar um filtro de água AquaClean, siga os seguintes passos adicionais para se certificar de que o filtro está corretamente instalado e preparado para utilização:

1. Agite o filtro de água AquaClean durante 5 segundos

2. Segure o filtro ao contrário num recipiente/taça com água até que deixem de sair bolhas de ar

3. Volte a colocar o filtro no depósito de água e encha o depósito com água

4. Reinicie a máquina, desligando e voltando a ligar

5. Selecione água quente e tire 2 a 3 chávenas de água quente



Nota: Substitua o filtro AquaClean se o tiver utilizado durante mais de três meses. O filtro pode estar obstruído se tiver sido utilizado durante um período superior ao indicado.