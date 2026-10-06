Não sai café da minha máquina de café expresso Philips
Se a sua máquina de café expresso Philips não tirar café, encontre abaixo as possíveis causas e as formas como pode resolver o problema.
Se reparar neste problema durante a primeira utilização da máquina, tenha em atenção que, nesse caso, é normal apenas ver algumas gotas de café. Depois de preparar mais algumas chávenas, deverá conseguir obter a quantidade de café esperada.
Se a sua máquina de café expresso estiver a fazer um ruído alto e a água não estiver a fluir para o depósito de água, normalmente tal é causado pelo ar retido. Os seguintes passos irão ajudá-lo a resolver este problema: 1. Desligue a máquina. 2. Esvazie o depósito de água e retire o filtro AquaClean (ou qualquer outro filtro de água que esteja a utilizar na sua máquina) 3. Encha o depósito de água com água e volte a colocá-lo na respetiva posição 4. Ligue novamente a máquina. Depois de a máquina aquecer, selecione água quente e coloque 2-3 chávenas de água quente
Se utilizar um filtro de água AquaClean, siga os seguintes passos adicionais para se certificar de que o filtro está corretamente instalado e preparado para utilização: 1. Agite o filtro de água AquaClean durante 5 segundos 2. Segure o filtro ao contrário num recipiente/taça com água até que deixem de sair bolhas de ar 3. Volte a colocar o filtro no depósito de água e encha o depósito com água 4. Reinicie a máquina, desligando e voltando a ligar 5. Selecione água quente e tire 2 a 3 chávenas de água quente
Nota: Substitua o filtro AquaClean se o tiver utilizado durante mais de três meses. O filtro pode estar obstruído se tiver sido utilizado durante um período superior ao indicado.
Se o bloco de preparação estiver sujo ou obstruído, tal também pode ser uma causa para a sua máquina de café expresso não tirar café. Para evitar esta situação, é importante enxaguar semanalmente o bloco de preparação, conforme explicado nos seguintes passos (ou conforme apresentado no nosso tutorial em vídeo).
1. Desligue a máquina de café expresso. Aguarde 15 a 20 segundos até que esteja completamente desligada e já não faça ruídos 2. Abra a porta de serviço e retire o bloco de preparação. Pode removê-lo premindo o botão "PUSH" para o lado direito, mantendo-o premido e puxando-o na sua direção 3. Passe o bloco de preparação cuidadosamente por água morna e deixe-o secar ao ar antes de o instalar novamente
Nota: Para uma limpeza cuidada do bloco de preparação, recomendamos a utilização da pastilha para limpeza do circuito de café Philips (CA6704).
Outra razão pela qual não sai café pode ser a existência de um bico de saída obstruído. Pode limpá-lo utilizando um tubo aspirador ou uma agulha para eliminar a sujidade.
Se a quantidade correta de grãos de café for excedida durante a utilização da função de café pré-moído, tal pode fazer com que o bloco de preparação fique demasiado cheio: o café moído será eliminado e a máquina não irá tirar café.
Para evitar que isto aconteça ao utilizar a função de café pré-moído: certifique-se de que a máquina está devidamente ligada e pronta a utilizar antes de adicionar café pré-moído ao respetivo compartimento. Utilize apenas uma colher cheia de café moído com a colher fornecida e retire o excesso.
Se tiver acumulado calcário no interior da sua máquina de café expresso, tal pode provocar um mau funcionamento. Todas as máquinas de café expresso Philips têm um indicador de descalcificação dedicado e recomendamos que descalcifique a máquina assim que esta o indicar.
Outra causa possível para a sua máquina não tirar café é a existência de um compartimento para café pré-moído. Se esta for a causa, pode resolvê-la seguindo os passos abaixo ou os vídeos de instruções:
1. Desligue a máquina de café expresso. Aguarde 15 a 20 segundos até que esteja completamente desligada e já não faça ruídos 2. Abra a porta de serviço e retire o bloco de preparação, premindo o botão "PUSH" no lado direito, mantenha-o premido e puxe-o na sua direção 3. Abra a tampa do compartimento para café pré-moído e coloque o cabo da colher na abertura. 4. Desloque o cabo para cima e para baixo até que o café moído obstruído caia Se estas soluções não resolverem o problema, contacte-nos para obter assistência adicional.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:EP4441/50, EP5541/50, EP3323/90. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›