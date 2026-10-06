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Assistência Philips

Não sai café da minha máquina de café expresso Philips

Se a sua máquina de café expresso Philips não tirar café, encontre abaixo as possíveis causas e as formas como pode resolver o problema.

Se reparar neste problema durante a primeira utilização da máquina, tenha em atenção que, nesse caso, é normal apenas ver algumas gotas de café. Depois de preparar mais algumas chávenas, deverá conseguir obter a quantidade de café esperada. 
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5541/50, EP3323/90. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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