A minha máquina de café expresso Philips tem uma fuga
Se notar fugas na sua máquina de café expresso Philips, tente resolvê-las com as causas e soluções abaixo:
1. Nota que existe uma fuga de água para o tabuleiro de recolha de pingos? 2. Nota que existe uma fuga de água limpa por baixo da máquina ou na parte lateral da máquina? 3. Nota que existem manchas de água acastanhadas no seu balcão da cozinha ou por baixo da máquina?
Mesmo que recolha a água de enxaguamento do bico do café numa chávena, haverá sempre água no tabuleiro de recolha. Isto deve-se ao facto de a máquina drenar a água de enxaguamento do interior diretamente para o tabuleiro de recolha durante o enxaguamento automático ou a preparação do café. O enxaguamento interno do circuito assegura um desempenho ideal da máquina.
O enxaguamento automático é executado quando liga e desliga a máquina, depois de preparar uma bebida ou depois de utilizar o acessório para espuma de leite.
O resultado desta água de enxaguamento é que existe sempre alguma água no tabuleiro de recolha ou o tabuleiro de recolha enche mais rapidamente do que o esperado. No entanto, isto não indica que a máquina está com fugas.
Tenha em atenção que: Se o tabuleiro de recolha ficar cheio depois de preparar 2 chávenas de café ou se o tabuleiro de recolha se encher de água durante a noite, aconselhamo-lo a contactar-nos para obter assistência.
Se notar água limpa debaixo da máquina ou ao lado do depósito de água, provavelmente isto deve-se ao facto de o depósito de água não estar corretamente colocado na máquina.
Para resolver este problema, certifique-se de que o depósito de água é totalmente empurrado para dentro da máquina.
Se o depósito de água estiver corretamente colocado e continuar a sair água limpa por baixo da máquina, contacte-nos para obter assistência.
Se notar algumas manchas de água no balcão da cozinha ou debaixo da máquina, a causa pode ser uma das seguintes:
1. O tabuleiro de recolha ficou demasiado cheio e derramou água castanha durante a sua remoção. Solução, esvazie e enxague o tabuleiro de recolha diariamente ou sempre que o indicador de enchimento do tabuleiro de recolha saltar. 2. Se retirar o tabuleiro de recolha pouco depois de enxaguar ou preparar café, uma pequena quantidade de água de enxaguamento do bloco de preparação pode continuar a pingar para a o balcão da cozinha ou para o lado direito da máquina. O melhor é secar esta área semanalmente com um pano, mas não é motivo para se preocupar com uma fuga da sua máquina.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:EP4441/50, EP5541/50, EP3323/90. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›