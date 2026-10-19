A minha máquina de café expresso Philips tem uma fuga

Mesmo que recolha a água de enxaguamento do bico do café numa chávena, haverá sempre água no tabuleiro de recolha. Isto deve-se ao facto de a máquina drenar a água de enxaguamento do interior diretamente para o tabuleiro de recolha durante o enxaguamento automático ou a preparação do café. O enxaguamento interno do circuito assegura um desempenho ideal da máquina.



O enxaguamento automático é executado quando liga e desliga a máquina, depois de preparar uma bebida ou depois de utilizar o acessório para espuma de leite.



O resultado desta água de enxaguamento é que existe sempre alguma água no tabuleiro de recolha ou o tabuleiro de recolha enche mais rapidamente do que o esperado. No entanto, isto não indica que a máquina está com fugas.



Tenha em atenção que: Se o tabuleiro de recolha ficar cheio depois de preparar 2 chávenas de café ou se o tabuleiro de recolha se encher de água durante a noite, aconselhamo-lo a contactar-nos para obter assistência.

