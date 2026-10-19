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Assistência Philips

A minha máquina de café expresso Philips tem uma fuga

Se notar fugas na sua máquina de café expresso Philips, tente resolvê-las com as causas e soluções abaixo:

1.    Nota que existe uma fuga de água para o tabuleiro de recolha de pingos?
2.    Nota que existe uma fuga de água limpa por baixo da máquina ou na parte lateral da máquina?
3.    Nota que existem manchas de água acastanhadas no seu balcão da cozinha ou por baixo da máquina?
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5541/50, EP3323/90. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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