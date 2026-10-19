O café da minha máquina de café expresso Philips é aguado
Se notar que a sua máquina de café expresso Philips prepara café aguado, tal pode dever-se a várias causas. Verifique as possíveis causas e soluções abaixo.
Se esta for a primeira vez que utiliza a sua máquina de café expresso, é normal que a primeira preparação de café seja um pouco aguada, uma vez que o sistema precisa de tempo para se ajustar. Prepare mais algumas chávenas de café para que a máquina possa otimizar a extração e o tamanho compacto do café moído.
Lave o bloco de preparação todas as semanas, pois um filtro do bloco de preparação sujo pode causar uma má circulação da água e afetar o sabor do café. Limpe o bloco de preparação seguindo as instruções abaixo ou veja o vídeo de assistência:
Desligue a máquina e aguarde até que esta esteja completamente desligada e já não faça ruído (o que demora cerca de 15 a 20 segundos)
Abra a porta de serviço e retire o bloco de preparação
Passe o bloco de preparação cuidadosamente por água corrente e morna e deixe-o secar ao ar antes de o instalar novamente
É possível que ao ajustar o moinho para uma moagem mais fina, este se tenha virado acidentalmente, fazendo com que as duas mós ficassem demasiado próximas. Se a moagem for demasiado fina, pode não absorver a água.
A solução é reajustar a definição de moagem para uma mais grossa, rodando o botão do moinho no interior do recipiente para os grãos de café para um número maior ou para grãos de café maiores.
O volume da chávena, a definição do aroma e a definição do moinho são definições da máquina que influenciam a intensidade do café. Recomendamos que experimente diferentes definições.
Por exemplo, para aumentar a intensidade, selecione a definição de aroma mais alta, defina o moinho para uma moagem mais fina e selecione um volume de chávena médio.
Abra a tampa da abertura de enchimento de café pré-moído para verificar se está obstruído com café moído. Se o compartimento pré-moído estiver obstruído, pode desentupi-lo seguindo as instruções abaixo:
Desligue a máquina e aguarde até que esta esteja completamente desligada
Retire o bloco de preparação da máquina.
Abra a tampa da abertura de enchimento de café pré-moído e coloque o cabo da colher no compartimento.
Desloque o cabo para cima e para baixo até que o café moído obstruído deixe de obstruir o compartimento.
Se estas soluções não resolverem o problema, contacte-nos para obter mais ajuda.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:EP4441/50, EP5541/50, EP3323/90. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›