Não há fluxo de água do depósito na máquina de café expresso Philips

Quando o fornecimento de água estiver a ser obstruído devido à existência de ar retido, pode seguir os passos abaixo para resolver o problema:

1. Desligue a máquina.

2. Esvazie o depósito de água e retire o filtro AquaClean (ou qualquer outro filtro de água que esteja a utilizar na sua máquina)

3. Encha o depósito de água com água e volte a colocá-lo na respetiva posição

4. Volte a ligar a máquina. Quando a máquina tiver aquecido, selecione água quente e tire 2 a 3 chávenas de água quente



Se utilizar um filtro de água AquaClean, siga os seguintes passos adicionais para se certificar de que o filtro está corretamente instalado e preparado para utilização:

1. Agite o filtro de água AquaClean durante 5 segundos

2. Segure o filtro ao contrário num recipiente/taça com água até que deixem de sair bolhas de ar

3. Volte a colocar o filtro no depósito de água e encha o depósito com água

4. Reinicie a máquina, desligando e voltando a ligar

5. Selecione água quente e tire 2 a 3 chávenas de água quente



Nota: Substitua o filtro AquaClean se o tiver utilizado durante mais de três meses. O filtro pode estar obstruído se tiver sido utilizado durante um período superior ao indicado.