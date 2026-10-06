Não há fluxo de água do depósito na máquina de café expresso Philips
O ar retido pode estar a bloquear o fornecimento de água na sua máquina de café expresso Philips e esta pode ser uma das razões pelas quais não sai água do depósito de água. Continue a ler para conhecer todas as possíveis causas e como resolver o problema.
Quando o depósito de água não está total ou corretamente inserido, a sua máquina de café expresso não retira água do depósito. • Nas máquinas de café expresso com depósito de água na parte frontal da máquina: certifique-se de que empurra o depósito de água totalmente para trás, para garantir que está bem inserido. • Nas máquinas de café expresso com depósito de água na parte superior da máquina: certifique-se de que a área por baixo do depósito de água não apresenta sujidade, partículas ou grãos de café.
Quando o fornecimento de água estiver a ser obstruído devido à existência de ar retido, pode seguir os passos abaixo para resolver o problema: 1. Desligue a máquina. 2. Esvazie o depósito de água e retire o filtro AquaClean (ou qualquer outro filtro de água que esteja a utilizar na sua máquina) 3. Encha o depósito de água com água e volte a colocá-lo na respetiva posição 4. Volte a ligar a máquina. Quando a máquina tiver aquecido, selecione água quente e tire 2 a 3 chávenas de água quente
Se utilizar um filtro de água AquaClean, siga os seguintes passos adicionais para se certificar de que o filtro está corretamente instalado e preparado para utilização: 1. Agite o filtro de água AquaClean durante 5 segundos 2. Segure o filtro ao contrário num recipiente/taça com água até que deixem de sair bolhas de ar 3. Volte a colocar o filtro no depósito de água e encha o depósito com água 4. Reinicie a máquina, desligando e voltando a ligar 5. Selecione água quente e tire 2 a 3 chávenas de água quente
Nota: Substitua o filtro AquaClean se o tiver utilizado durante mais de três meses. O filtro pode estar obstruído se tiver sido utilizado durante um período superior ao indicado.
Esta possibilidade aplica-se apenas a máquinas de café expresso Philips com acessório para espuma de leite panarello/clássico. Para confirmar se o bico de água quente está obstruído, retire a peça exterior do acessório para espuma de leite panarello/clássico e verifique se o bico está obstruído com calcário (se for o caso, irá verificar a existência partículas brancas no bico ou à volta do mesmo). Se for o caso e existir uma acumulação de calcário, pode utilizar uma solução anticalcário para o remover.
Se as soluções mencionadas acima não resolverem o problema, contacte-nos.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:EP4441/50, EP5541/50, EP2331/10. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›