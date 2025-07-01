A minha depiladora Philips não funciona

Algumas depiladoras Philips só funcionam quando ligadas à corrente, enquanto outras não têm fios e têm de ser carregadas antes da utilização. Consulte a embalagem ou o manual do utilizador para ver que tipo possui.

Depiladoras sem fios

Por razões de segurança, as depiladoras sem fios não se ligam enquanto estão ligadas a uma tomada elétrica. Desligue a depiladora da tomada elétrica e tente ligá-la novamente.

Depiladoras com fios

As depiladoras com fios apenas funcionam quando ligadas a uma tomada elétrica. Ligue a depiladora a uma tomada elétrica e tente ligá-la novamente.