O meu aspirador sem fios Philips fica sem bateria rapidamente
Se o seu aspirador sem fios Philips ficar sem bateria demasiado rápido, procure pelo modelo, no tubo do seu aparelho, e leia o nosso artigo abaixo para possíveis causas e soluções.
O seu aspirador dispõe de diferentes regulações de potência, dependendo do modelo. Quanto mais elevada for a regulação, mais bateria é utilizada pelo seu aparelho. Consulte as regulações recomendadas para utilização diária para cada modelo abaixo:
Aspirador sem fios AquaPlus da série 8000 e Aqua da série 7000 A regulação mais elevada do seu aspirador sem fios Philips é "Turbo", que tem uma potência de sucção muito elevada. Por este motivo, o aparelho gasta a bateria muito rapidamente na regulação "Turbo". Pode utilizar esta regulação para limpar zonas muito sujas. Para quantidades de pó normais, utilize o aparelho na regulação "Eco" ou "Normal" (consulte a imagem abaixo).
SpeedPro Max (Aqua Plus) da série 8000 e SpeedPro Max (Aqua) da série 7000 A regulação de potência de sucção mais elevada do seu aspirador Philips SpeedPro Max é "Turbo". Por este motivo, o aparelho gasta a bateria muito rapidamente na regulação "Turbo". Pode utilizar esta regulação para limpar zonas muito sujas. Para quantidades de pó normais, utilize o Philips SpeedPro Max na regulação "1" ou "2" (consulte a imagem abaixo).
Aspirador sem fios SpeedPro da série 5000 O seu aspirador sem fios Philips SpeedPro da série 5000 tem duas regulações de potência de sucção: "1" e "2". A regulação recomendada para utilização diária normal é a regulação "1". A regulação mais elevada é "2" e tem uma maior potência de sucção. Pode utilizar a regulação "2" para limpar zonas muito sujas, no entanto, consome a bateria rapidamente. Assim, para quantidades de pó normais, é melhor utilizar a regulação "1" (consulte a imagem abaixo).
Aspirador sem fios da série 3000 e 2000 A regulação mais elevada do seu aspirador sem fios Philips da série 3000 ou 2000 é "Turbo" e tem uma potência de sucção elevada. Nesta regulação, a bateria é consumida mais rapidamente. Pode utilizar esta regulação para limpar zonas muito sujas. Para quantidades de pó normais, pode utilizar o seu aspirador sem fios Philips da série 3000 ou 2000 na regulação "Eco" (consulte a imagem abaixo).
Se tiver um aspirador SpeedPro ou SpeedPro Max, pode substituir a bateria num centro de assistência Philips ou através do nosso serviço de apoio ao cliente. Para obter assistência adicional, contacte-nos em www.philips.com/support. Se tiver um aspirador sem fios da série 8000, 7000 ou 3000 (as palavras "SpeedPro" ou "SpeedPro Max" não são mencionadas no tubo). Pode retirar a bateria recarregável do aparelho e comprar uma nova no nosso website procurando por XV1797 para a série 8000 e 7000 ou por XV1633/01 para a série 3000 na janela de pesquisa. Para o aspirador sem cabo da série 2000, não é possível adquirir uma nova bateria online. Caso necessite de assistência adicional, contacte-nos em www.philips.com/support. Antes de retirar a bateria, certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada elétrica e de que a bateria está completamente descarregada. Tome todas as precauções de segurança necessárias ao eliminar baterias.
Para retirar a bateria recarregável, siga as instruções abaixo:
Desligue o aparelho da tomada elétrica e deixe-o trabalhar até o motor parar.
Prima o botão de desbloqueio e retire a bateria do aparelho.
As soluções acima não resolveram o problema? Para obter assistência adicional, contacte-nos em www.philips.com/support.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:XC8349/01 , XC8347/01 , XC7042/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›