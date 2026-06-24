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Assistência Philips

O meu aspirador sem fios Philips fica sem bateria rapidamente

Se o seu aspirador sem fios Philips ficar sem bateria demasiado rápido, procure pelo modelo, no tubo do seu aparelho, e leia o nosso artigo abaixo para possíveis causas e soluções.
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC8349/01 , XC8347/01 , XC7042/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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