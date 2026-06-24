O meu aspirador sem fios Philips fica sem bateria rapidamente

O seu aspirador dispõe de diferentes regulações de potência, dependendo do modelo. Quanto mais elevada for a regulação, mais bateria é utilizada pelo seu aparelho.



Consulte as regulações recomendadas para utilização diária para cada modelo abaixo:



Aspirador sem fios AquaPlus da série 8000 e Aqua da série 7000

A regulação mais elevada do seu aspirador sem fios Philips é "Turbo", que tem uma potência de sucção muito elevada. Por este motivo, o aparelho gasta a bateria muito rapidamente na regulação "Turbo". Pode utilizar esta regulação para limpar zonas muito sujas. Para quantidades de pó normais, utilize o aparelho na regulação "Eco" ou "Normal" (consulte a imagem abaixo).



SpeedPro Max (Aqua Plus) da série 8000 e SpeedPro Max (Aqua) da série 7000

A regulação de potência de sucção mais elevada do seu aspirador Philips SpeedPro Max é "Turbo". Por este motivo, o aparelho gasta a bateria muito rapidamente na regulação "Turbo". Pode utilizar esta regulação para limpar zonas muito sujas. Para quantidades de pó normais, utilize o Philips SpeedPro Max na regulação "1" ou "2" (consulte a imagem abaixo).



Aspirador sem fios SpeedPro da série 5000

O seu aspirador sem fios Philips SpeedPro da série 5000 tem duas regulações de potência de sucção: "1" e "2". A regulação recomendada para utilização diária normal é a regulação "1". A regulação mais elevada é "2" e tem uma maior potência de sucção. Pode utilizar a regulação "2" para limpar zonas muito sujas, no entanto, consome a bateria rapidamente. Assim, para quantidades de pó normais, é melhor utilizar a regulação "1" (consulte a imagem abaixo).



Aspirador sem fios da série 3000 e 2000

A regulação mais elevada do seu aspirador sem fios Philips da série 3000 ou 2000 é "Turbo" e tem uma potência de sucção elevada. Nesta regulação, a bateria é consumida mais rapidamente. Pode utilizar esta regulação para limpar zonas muito sujas. Para quantidades de pó normais, pode utilizar o seu aspirador sem fios Philips da série 3000 ou 2000 na regulação "Eco" (consulte a imagem abaixo).

