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Assistência Philips

A minha tetina Natural ou Natural Response da Philips Avent colapsa

Se tiver problemas com uma tetina que colapsou ou se a tetina entrou no biberão, é possível que a válvula anticólicas esteja bloqueada ou colada. Abaixo encontrará mais informações e passos sobre como resolver este problema.
Mas primeiro, é importante saber que tipo de tetina possui: Natural ou Natural Response.
 

Philips Avent regular and collapse nipples

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY670/01 , SCY900/01 , SCD838/12 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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