A minha tetina Natural ou Natural Response da Philips Avent colapsa
Se tiver problemas com uma tetina que colapsou ou se a tetina entrou no biberão, é possível que a válvula anticólicas esteja bloqueada ou colada. Abaixo encontrará mais informações e passos sobre como resolver este problema. Mas primeiro, é importante saber que tipo de tetina possui: Natural ou Natural Response.
A nova tetina Natural Response pode ser reconhecida pelas seguintes funcionalidades:
Fissura na ponta da tetina em vez de um orifício;
Design em espiral em torno das secções em pétala;
Logótipo cinzento PHILIPS Avent no biberão.
Para verificar se tem o design original, Natural ou a nova tetina Natural Response, consulte a ilustração abaixo.
No design anterior da tetina Natural, a válvula anticólicas está por baixo de um dos números impressos na base da tetina. As tetinas Natural têm três indicadores de número de tetinas nas partes laterais e as novas tetinas Natural Response têm apenas um.
Limpe regularmente as tetinas para evitar qualquer bloqueio na válvula anticólicas. Segure a tetina sob a válvula e puxe a ponta firmemente até ver a válvula a abrir.
Caso a tetina colapse durante a alimentação, siga os passos abaixo para saber como pode resolver o problema:
Puxe a tetina para fora do biberão utilizando os dedos limpos ou pinças.
Encontre a válvula, localizada por baixo de um dos números impressos na base da tetina.
Puxe a tetina lateralmente, certificando-se de que a válvula está na parte superior enquanto puxa a tetina lateralmente. Puxe firmemente até ver a válvula a abrir.
Após estar aberta, pode continuar a alimentação.
No novo design da tetina Natural Response, a válvula anticólicas está no lado oposto do número impresso na base da tetina. Limpe regularmente as tetinas para evitar qualquer bloqueio na válvula anticólicas. Massaje suavemente a válvula entre os dedos limpos para a abrir novamente. Não puxe a ponta da tetina com demasiada força para evitar danificá-la.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCY670/01 , SCY900/01 , SCD838/12 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›