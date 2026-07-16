A minha tetina Natural ou Natural Response da Philips Avent colapsa

No design anterior da tetina Natural, a válvula anticólicas está por baixo de um dos números impressos na base da tetina. As tetinas Natural têm três indicadores de número de tetinas nas partes laterais e as novas tetinas Natural Response têm apenas um.



Limpe regularmente as tetinas para evitar qualquer bloqueio na válvula anticólicas. Segure a tetina sob a válvula e puxe a ponta firmemente até ver a válvula a abrir.



Caso a tetina colapse durante a alimentação, siga os passos abaixo para saber como pode resolver o problema:

Puxe a tetina para fora do biberão utilizando os dedos limpos ou pinças. Encontre a válvula, localizada por baixo de um dos números impressos na base da tetina. Puxe a tetina lateralmente, certificando-se de que a válvula está na parte superior enquanto puxa a tetina lateralmente. Puxe firmemente até ver a válvula a abrir. Após estar aberta, pode continuar a alimentação.