Visor do termómetro Philips Avent intermitente.

Se o visor do termómetro de quarto e banho Philips Avent estiver intermitente, terá de substituir a pilha. Um visor intermitente indica uma pilha fraca, o que pode levar a leituras imprecisas. Siga as instruções abaixo sobre como substituir a pilha.
Empurre com firmeza para remover a unidade de medição do revestimento de borracha (Fig. 1)
Certifique-se de que não existem gotas de água na unidade de medição e seque-a com papel absorvente
Retire os 4 parafusos com uma chave de fendas pequena e retire a tampa do compartimento das pilhas (Fig. 2)
Retire cuidadosamente as pilhas gastas e insira pilhas novas (duas pilhas tipo moeda LR44).
Volte a aparafusar os parafusos no compartimento das pilhas para fechá-lo novamente.
Empurre a unidade de medição novamente para dentro do revestimento de borracha.
Nota: Se o visor continuar intermitente depois de ter inserido pilhas novas, retire as pilhas e volte a inseri-las.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCH480/00 , SCH480/20 .