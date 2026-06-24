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Assistência Philips

Visor do termómetro Philips Avent intermitente.

Se o visor do termómetro de quarto e banho Philips Avent estiver intermitente, terá de substituir a pilha. Um visor intermitente indica uma pilha fraca, o que pode levar a leituras imprecisas. Siga as instruções abaixo sobre como substituir a pilha.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCH480/00 , SCH480/20 .

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