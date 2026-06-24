Assistência Philips Visor do termómetro Philips Avent intermitente.

Se o visor do termómetro de quarto e banho Philips Avent estiver intermitente, terá de substituir a pilha. Um visor intermitente indica uma pilha fraca, o que pode levar a leituras imprecisas. Siga as instruções abaixo sobre como substituir a pilha.

Instruções sobre como substituir a pilha Empurre com firmeza para remover a unidade de medição do revestimento de borracha (Fig. 1) Certifique-se de que não existem gotas de água na unidade de medição e seque-a com papel absorvente Retire os 4 parafusos com uma chave de fendas pequena e retire a tampa do compartimento das pilhas (Fig. 2) Retire cuidadosamente as pilhas gastas e insira pilhas novas (duas pilhas tipo moeda LR44). Volte a aparafusar os parafusos no compartimento das pilhas para fechá-lo novamente. Empurre a unidade de medição novamente para dentro do revestimento de borracha. Nota: Se o visor continuar intermitente depois de ter inserido pilhas novas, retire as pilhas e volte a inseri-las.