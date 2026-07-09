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Assistência Philips

Como funciona o jacto de ar frio no meu secador Philips?

A função de jacto frio no seu secador é utilizada para definir e terminar o seu penteado, fornecendo um fluxo intenso de ar frio. Para utilizar o jacto de ar frio, siga estes passos simples.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHD720/13 , HP4962/00 , HP4993/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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