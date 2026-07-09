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O meu cabelo fica preso no meu secador Philips

Se o seu cabelo estiver preso ou a ser puxado pelo secador Philips, siga as nossas instruções de resolução de problemas abaixo para resolver este problema. Se o seu cabelo estiver preso ou a ser puxado pelo secador Philips, siga as nossas instruções de resolução de problemas abaixo para resolver este problema.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHD512/00 , BHD720/13 , BHD500/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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