O meu cabelo fica preso no meu secador Philips

O secador não está posicionado corretamente

Enquanto seca o seu cabelo com o seu secador Philips, certifique-se de que a parte frontal está voltada para o seu cabelo. Se tentar secar o cabelo com as costas do secador voltadas para o cabelo, existe a possibilidade de o cabelo ficar emaranhado na grelha de entrada de ar na parte de trás do secador.



Se o cabelo já estiver preso no secador, não entre em pânico. Desligue imediatamente o secador e puxe suavemente o cabelo para fora. Também pode pedir ajuda a um amigo.



Recomendamos que siga cuidadosamente as instruções do manual do utilizador para evitar tais problemas.