O meu cabelo fica preso no meu secador Philips

Se o seu cabelo estiver preso ou a ser puxado pelo secador Philips, siga as nossas instruções de resolução de problemas abaixo para resolver este problema. Se o seu cabelo estiver preso ou a ser puxado pelo secador Philips, siga as nossas instruções de resolução de problemas abaixo para resolver este problema.
Enquanto seca o seu cabelo com o seu secador Philips, certifique-se de que a parte frontal está voltada para o seu cabelo. Se tentar secar o cabelo com as costas do secador voltadas para o cabelo, existe a possibilidade de o cabelo ficar emaranhado na grelha de entrada de ar na parte de trás do secador.
Se o cabelo já estiver preso no secador, não entre em pânico. Desligue imediatamente o secador e puxe suavemente o cabelo para fora. Também pode pedir ajuda a um amigo.
Recomendamos que siga cuidadosamente as instruções do manual do utilizador para evitar tais problemas.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:BHD512/00 , BHD720/13 , BHD500/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›