Sim. Pode utilizar a sua bomba tira-leite elétrica dupla ou a bomba tira leite elétrica mãos-livres Philips Avent como uma bomba simples.

Pode fazê-lo ligando apenas um tubo ao motor ou desligando o tubo do copo coletor que não estiver a ser utilizado.

A sucção da bomba permanecerá estável mesmo que não esteja a utilizar o segundo tubo.

Também pode remover o tubo desligado do motor ou, se estiver a utilizar uma bomba tira-leite elétrica mãos-livres, prenda-o ao acoplador do tubo para o manter afastado e limitar o ruído do motor.