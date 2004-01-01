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    Assistência Philips

    A bomba tira-leite elétrica dupla opera como bomba simples?

    Publicado em 30 de março de 2025

    Sim. Pode utilizar a sua bomba tira-leite elétrica dupla ou a bomba tira leite elétrica mãos-livres Philips Avent como uma bomba simples.

    Pode fazê-lo ligando apenas um tubo ao motor ou desligando o tubo do copo coletor que não estiver a ser utilizado.

    A sucção da bomba permanecerá estável mesmo que não esteja a utilizar o segundo tubo.

    Também pode remover o tubo desligado do motor ou, se estiver a utilizar uma bomba tira-leite elétrica mãos-livres, prenda-o ao acoplador do tubo para o manter afastado e limitar o ruído do motor.

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