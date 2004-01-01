Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    Assistência Philips

    Que cabeça de escova se adapta à minha escova Sonicare?

    Publicado em 28 de agosto de 2024

    Existem três tipos diferentes de cabeças de escova Sonicare. A cabeça de escova que se adapta à sua escova de dentes depende do seu modelo.  

    • A cabeça de escova de encaixe é a cabeça de escova padrão e adapta-se à maioria das nossas escovas de dentes recarregáveis Sonicare. 

    • Os nossos modelos Essence mais antigos têm uma cabeça de escova de aparafusar maior.
       

    • As cabeças da escova Philips One e Philips One for Kids apenas são compatíveis com a Philips One e Philips One for Kids. 

    Cabeça de escova de encaixe

    Cabeça de escova de encaixe Sonicare

    Cabeça de escova aparafusável

    Cabeça de escova aparafusável Sonicare

    Cabeça de escova Philips One

    As cabeças de escova Philips One também são de encaixe. No entanto, só podem ser utilizadas com a escova de dentes Philips One. 
     
    Cabeças de escova Philips One

    Cabeças de escova de dentes inteligentes

    As cabeças de escova de dentes inteligentes informam a escova de dentes sobre a cabeça que está a utilizar. Em seguida, a escova de dentes seleciona o modo e a intensidade ideais. É possível reconhecer uma cabeça de escova de dentes inteligente através do ícone Smart na parte inferior da cabeça de escova. 
    Cabeça de escova inteligente Philips

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX7106/01 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7400/06 , HX7420/08 , HX7119/02 , HX7101/04 , HX7108/04 , HX7403/05 , HX7401/07 , HY1200/26 , HY1200/25 , HX3603/01 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7403/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX3601/01 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9911/89 , HX9917/88 , HX9917/90 , HX9911/79 , HX9992/11 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9992/12 , HX9913/18 , HX9913/17 , HY1100/02 , HY1100/01 , HY1100/04 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9914/57 , HX9911/29 , HX9911/09 , HX9911/27 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9691/02 , HX9911/03 , HX9911/13 , HX9913/13 , HX9661/02 , HX9681/01 , HX9913/03 , HX6352/42 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX6392/02 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9924/03 , HX9903/03 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX3212/42 , HX6311/07 , HX3120/01 , HX3110/00 , HX6011/05 , HX6013/05 , HX6003/05 , HX6023/05 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6341/02 , HX6032/02 , HX6381/02 , HX6031/11 , HX6002/05 , HX6021/02 , HX6011/02 , HX6023/02 , HX6014/33 , HX6013/02 , HX6022/05 , HX5551/02 , HX4012/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos Clique aqui para mostrar menos números de produtos

    Perguntas frequentes

    Procura outra coisa?

    Descubra todas as opções de assistência Philips

    Página inicial de assistência

    Perguntas mais frequentes

    Termos e Condições
    Procurar pedido
    Entre em contato connosco
    Livro de Reclamações
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

    Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.