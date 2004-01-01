Que cabeça de escova se adapta à minha escova Sonicare?
Publicado em 28 de agosto de 2024
Existem três tipos diferentes de cabeças de escova Sonicare. A cabeça de escova que se adapta à sua escova de dentes depende do seu modelo.
A cabeça de escova de encaixe é a cabeça de escova padrão e adapta-se à maioria das nossas escovas de dentes recarregáveis Sonicare.
Os nossos modelos Essence mais antigos têm uma cabeça de escova de aparafusar maior.
As cabeças da escova Philips One e Philips One for Kids apenas são compatíveis com a Philips One e Philips One for Kids.
Cabeça de escova de encaixe
Cabeça de escova aparafusável
Cabeça de escova Philips One
As cabeças de escova Philips One também são de encaixe. No entanto, só podem ser utilizadas com a escova de dentes Philips One.
Cabeças de escova de dentes inteligentes
As cabeças de escova de dentes inteligentes informam a escova de dentes sobre a cabeça que está a utilizar. Em seguida, a escova de dentes seleciona o modo e a intensidade ideais. É possível reconhecer uma cabeça de escova de dentes inteligente através do ícone Smart na parte inferior da cabeça de escova.