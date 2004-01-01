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    Assistência Philips

    O que significam os símbolos na escova de dentes Sonicare?

    Publicado em 19 de agosto de 2024
    Os símbolos na escova de dentes elétrica Philips Sonicare fornecem informações sobre as definições e o estado da sua escova de dentes.

    1. Definições de intensidade

    2. SenseIQ (apenas no modelo Prestige 9900)

    3. Lembrete para substituição da cabeça da escova

    4. Indicador de bateria

     

    Indicador de bateria

    Este símbolo acende-se quando a escova de dentes tem uma carga baixa ou está a carregar.
    Indicador de bateria da Sonicare

    Lembrete para substituição da cabeça da escova

    Este símbolo acende-se quando necessitar de substituir a cabeça da escova. Também pode piscar quando é aplicada demasiada pressão (em alguns modelos). 
    Substituição da cabeça da escova Sonicare

    Definições de intensidade

    O número de linhas ou pontos acesos está relacionado com a definição de intensidade escolhida. A definição de intensidade refere-se à intensidade da vibração da cabeça da escova.
    Definições de intensidade da Sonicare

    SenseIQ (apenas no modelo Prestige 9900)

    O ícone SenseIQ na escova de dentes acende-se quando as funções inteligentes estão ativas durante a escovagem. Também se acende para confirmar que as definições foram ativadas ou desativadas.

    Consulte o manual do utilizador para obter detalhes sobre os símbolos no seu modelo específico. 
    Sonicare SenseIQ

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7108/04 , HX7421/08 , HX7401/07 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7119/02 , HX7403/05 , HX7400/06 , HX7101/04 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7108/03 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7101/01 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9911/89 , HX9992/44 , HX9992/45 , HX9992/43 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9913/18 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9681/01 , HX9601/03 , HX9631/16 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9924/03 , HX9903/03 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos Clique aqui para mostrar menos números de produtos

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