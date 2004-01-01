Os símbolos na escova de dentes elétrica Philips Sonicare fornecem informações sobre as definições e o estado da sua escova de dentes.
1. Definições de intensidade
2. SenseIQ (apenas no modelo Prestige 9900)
3. Lembrete para substituição da cabeça da escova
4. Indicador de bateria
O que significam os símbolos na escova de dentes Sonicare?
Publicado em 19 de agosto de 2024
Indicador de bateria
Este símbolo acende-se quando a escova de dentes tem uma carga baixa ou está a carregar.
Lembrete para substituição da cabeça da escova
Este símbolo acende-se quando necessitar de substituir a cabeça da escova. Também pode piscar quando é aplicada demasiada pressão (em alguns modelos).
Definições de intensidade
O número de linhas ou pontos acesos está relacionado com a definição de intensidade escolhida. A definição de intensidade refere-se à intensidade da vibração da cabeça da escova.
SenseIQ (apenas no modelo Prestige 9900)
O ícone SenseIQ na escova de dentes acende-se quando as funções inteligentes estão ativas durante a escovagem. Também se acende para confirmar que as definições foram ativadas ou desativadas.
Consulte o manual do utilizador para obter detalhes sobre os símbolos no seu modelo específico.
Consulte o manual do utilizador para obter detalhes sobre os símbolos no seu modelo específico.