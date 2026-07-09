ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

E se o meu dispositivo OneBlade Club avariar ou apresentar defeitos?

Se a sua Philips OneBlade 360 estiver avariada, pode solicitar uma reparação ou substituição através do website da Philips. Se o defeito ocorrer durante o período de subscrição, a reparação ou substituição, normalmente, é gratuita.

Se o dispositivo for perdido, roubado ou danificado devido a utilização indevida durante o período de subscrição, poderá ser-lhe cobrado o preço de venda total. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP4530/30 .

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência