Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Se a sua Philips OneBlade 360 estiver avariada, pode solicitar uma reparação ou substituição através do website da Philips. Se o defeito ocorrer durante o período de subscrição, a reparação ou substituição, normalmente, é gratuita.
Se o dispositivo for perdido, roubado ou danificado devido a utilização indevida durante o período de subscrição, poderá ser-lhe cobrado o preço de venda total.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP4530/30 .
E se o meu dispositivo OneBlade Club avariar ou apresentar defeitos?
Como é que sei se a Philips OneBlade está completamente carregada?
Posso gerir a minha subscrição do OneBlade Club na aplicação Philips OneBlade?
Como posso cancelar o meu plano de substituição de lâminas do OneBlade Club?
O que é um plano de substituição de lâminas do OneBlade Club?