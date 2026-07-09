Assistência Philips E se o meu dispositivo OneBlade Club avariar ou apresentar defeitos?

Se a sua Philips OneBlade 360 estiver avariada, pode solicitar uma reparação ou substituição através do website da Philips. Se o defeito ocorrer durante o período de subscrição, a reparação ou substituição, normalmente, é gratuita.



Se o dispositivo for perdido, roubado ou danificado devido a utilização indevida durante o período de subscrição, poderá ser-lhe cobrado o preço de venda total.