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    Assistência Philips

    Como posso ativar ou desativar o sensor de pressão na minha Sonicare?

    Publicado em 23 de agosto de 2024

    Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui para enviar um pedido de garantia online para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos.

    A sua escova de dentes Sonicare mede a pressão que aplica durante a escovagem para proteger os seus dentes e as suas gengivas. Se aplicar demasiada pressão, a pega irá mudar a vibração. Pode ativar ou desativar esta funcionalidade seguindo as instruções abaixo.
    1. Coloque a escova de dentes no carregador.
    2. Mantenha premido o botão de modo/intensidade e prima o botão ligar/desligar duas vezes, enquanto a pega está no carregador. A pega emitirá dois sinais sonoros para confirmar que a função está ativada.
    3. Desative o sensor de pressão mantendo o botão de modo/intensidade premido e premindo o botão ligar/desligar duas vezes, enquanto a pega está no carregador. A pega emitirá um sinal sonoro para confirmar que a função está desativada.

    Escovas de dentes DiamondClean

    As escovas de dentes DiamondClean Smart são ligeiramente diferentes do método acima descrito.

    1. Mantenha premido o botão de modo/intensidade (o botão inferior).
    2. Enquanto mantém premido o botão de modo/intensidade, prima o botão ligar/desligar (botão superior) duas vezes.
    3. Solte o botão de modo/intensidade. Se o indicador da bateria na base da escova de dentes piscar duas vezes e ouvir dois sinais sonoros, a funcionalidade foi ativada. Se repetir o processo para desativar o processo, verá o indicador da bateria a piscar uma vez e a emitir um sinal sonoro uma vez.

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7403/05 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7420/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , CP0755/01 , CP1209/01 , CP1207/01 , CP0754/01 , CP1922/01 , HX9911/88 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9911/89 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX3671/13 , HX3675/15 , HX3673/11 , HX3671/11 , HX3671/14 , HX3675/13 , HX3673/14 , HX3673/13 , HX9911/79 , HX9992/43 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX9944/13 , HX6483/52 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/09 , HX9911/27 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9913/13 , HX9913/03 , HX9681/01 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX6830/35 , HX6850/57 , HX6836/24 , HX6809/34 , HX6807/04 , HX6801/08 , HX6807/63 , HX6857/28 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6830/53 , HX6800/63 , HX6800/35 , HX6807/51 , HX6807/35 , HX6807/28 , HX6807/24 , HX6806/04 , HX6803/04 , HX6888/88 , HX6877/29 , HX9112/13 , HX6859/29 , HX6877/34 , HX6850/47 , HX6877/28 , HX6871/47 , HX6839/28 , HX6830/44 , HX9903/03 , HX9924/03 , HX9112/12 , HX9142/10 , HX9112/02 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos Clique aqui para mostrar menos números de produtos

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