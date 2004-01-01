Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui para enviar um pedido de garantia online para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos.
A sua escova de dentes Sonicare mede a pressão que aplica durante a escovagem para proteger os seus dentes e as suas gengivas. Se aplicar demasiada pressão, a pega irá mudar a vibração. Pode ativar ou desativar esta funcionalidade seguindo as instruções abaixo.
- Coloque a escova de dentes no carregador.
- Mantenha premido o botão de modo/intensidade e prima o botão ligar/desligar duas vezes, enquanto a pega está no carregador. A pega emitirá dois sinais sonoros para confirmar que a função está ativada.
- Desative o sensor de pressão mantendo o botão de modo/intensidade premido e premindo o botão ligar/desligar duas vezes, enquanto a pega está no carregador. A pega emitirá um sinal sonoro para confirmar que a função está desativada.