Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

As luzes tecnologicamente avançadas da Philips são reconhecidas na indústria automóvel e existem há mais de 100 anos. Os produtos com qualidade do equipamento original da Philips são criados e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas. As X-tremeVision Pro150 da Philips são compatíveis com os modelos de automóveis das principais marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Consulte o guia de seleção do produto para obter mais informações.