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Descontinuado
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Mais brilhantes e mais elegantes
Para uma condução segura e moderna, mude para as luzes brilhantes de sinalização de marcha-atrás Philips X-tremeUltinon LED gen2 T16 [~W16W]. São potentes, precisas e elegantes, para que possa sinalizar em segurança e com estilo.
LED-T16 [~W16W]
Número de lâmpadas: 2
12 V, efeito de luz diurna de 6000 K
Sistema automóvel avançado
A sinalização da sua intenção de mudança de direção é crucial para a sua segurança. Para evitar colisões, é fundamental que os outros condutores saibam que manobra pretende fazer. A necessidade de uma sinalização brilhante e vibrante torna-se ainda mais importante quando as condições climatéricas adversas reduzem a visibilidade. As luzes LED de sinalização X-tremeUltinon gen2 da Philips proporcionam um efeito de luz diurna brilhante e até 6000 K para luzes de marcha-atrás e de presença. Com cores mais intensas para as funcionalidades de mudança de direção e de travagem, LED que se acendem instantaneamente e uma luz uniforme e bem direcionada, dará aos outros condutores um tempo adicional importantíssimo para reagir aos seus movimentos.
Apesar de o objectivo da iluminação exterior ser o de ajudá-lo a ver e ser visto, não há razão para que não tenha também um bom visual. Se pretende actualizar o seu estilo sem ter de comprar um automóvel novo, a substituição das suas luzes exteriores por LED é uma forma inteligente de aplicar o seu dinheiro. Actualize as suas luzes exteriores com um vermelho mais intenso para as luzes de travagem, um âmbar vibrante para as luzes de sinalização de mudança de direcção e luz branca brilhante para as luzes de presença e de marcha-atrás. O seu automóvel é uma expressão da sua personalidade. Marque a diferença com estilo com as luzes LED para sinalização exterior da Philips.
Ao fazer marcha-atrás, a sua visão é limitada. Devido à sua posição sentada, não consegue ver todos os ângulos ao mesmo tempo. E fazer marcha-atrás no escuro é ainda mais traiçoeiro. Por isso, não surpreende que seja comum que aconteçam acidentes com a marcha-atrás engrenada. As luzes LED de marcha-atrás da Philips proporcionam um potente efeito de luz diurna, até 6000 K, iluminando melhor a área imediatamente atrás do seu automóvel. E quanto mais puder ver, mais seguro estará.
Críticas
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.