Sinalize a sua intenção com uma iluminação exterior mais brilhante

A sinalização do movimento pretendido do seu veículo é vital para a sua segurança. Para evitar colisões, as outras pessoas precisam saber o que vai fazer, quer seja marcha-atrás, manobras, virar ou parar. Quando o mau tempo reduz a visibilidade, a sinalização brilhante e vibrante é ainda mais crucial. Como luzes de travagem e luzes de nevoeiro traseiras, as lâmpadas de luzes de sinalização Philips Ultinon Pro3100 proporcionam-lhe o desempenho de que necessita, permitindo que outros condutores tenham um tempo adicional essencial para reagir. Melhore a sua iluminação exterior para um vermelho mais intenso. Marque a diferença com estilo com as luzes de sinalização exterior LED da Philips.