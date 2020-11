Atualize os seus faróis e o seu estilo

Apesar de o objectivo da iluminação exterior ser o de ajudá-lo a ver e ser visto, não há razão para que não tenha também um bom visual. Se pretende actualizar o seu estilo sem ter de comprar um automóvel novo, a substituição das suas luzes exteriores por LED é uma forma inteligente de aplicar o seu dinheiro. Actualize as suas luzes exteriores com um vermelho mais intenso para as luzes de travagem, um âmbar vibrante para as luzes de sinalização de mudança de direcção e luz branca brilhante para as luzes de presença e de marcha-atrás. O seu automóvel é uma expressão da sua personalidade. Marque a diferença com estilo com as luzes LED para sinalização exterior da Philips.