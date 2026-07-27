Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
11961U30CWB2
Tipo de lâmpada: W5W
12V, efeito de luz diurna de 6000 K
Sistema automóvel avançado
Número de lâmpadas: 2
A sinalização da sua intenção de mudança de direção é crucial para a sua segurança. Para evitar colisões, é fundamental que os outros condutores saibam que manobra pretende fazer. A necessidade de uma sinalização brilhante e vibrante torna-se ainda maior quando as condições climatéricas adversas reduzem a visibilidade. As luzes de sinalização Philips Ultinon Pro3000 LED proporcionam um efeito de luz diurna brilhante e até 6000 K para iluminação de interior e de posição. O seu automóvel diz muito sobre si, por isso, marque a diferença com estilo com as luzes de sinalização LED da Philips.
Quer seja para as luzes de estacionamento, ou para a iluminação do porta-luvas, painel de instrumentos ou bagageira, as luzes Philips Ultinon Pro3000 LED proporcionam uma distribuição uniforme da luz. O seu ângulo amplo assegura que a luz é projetada onde precisa.
Desfrute da experiência "plug-and-play": as Philips Ultinon Pro3000 dispõem de casquilhos padrão, pelo que a substituição é rápida e fácil.
Críticas