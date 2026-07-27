Sinalize a sua intenção de mudança de direcção com uma iluminação exterior mais brilhante

A sinalização da sua intenção de mudança de direção é crucial para a sua segurança. Para evitar colisões, é fundamental que os outros condutores saibam que manobra pretende fazer. A necessidade de uma sinalização brilhante e vibrante torna-se ainda maior quando as condições climatéricas adversas reduzem a visibilidade. As luzes de sinalização Philips Ultinon Pro3000 LED proporcionam um efeito de luz diurna brilhante e até 6000 K para iluminação de interior e de posição. O seu automóvel diz muito sobre si, por isso, marque a diferença com estilo com as luzes de sinalização LED da Philips.