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Descontinuado

Ultinon Pro3000 SILâmpada de sinalização para automóveis

11961U30CWB2

Destaque-se da multidão
Para uma condução com estilo, atualize para as luzes de presença Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. São extremamente brilhantes e elegantes, para que possa sinalizar em segurança e com estilo.
Ver todos os benefícios

Iluminação LED para sinalização duradoura e vibrante

Destaque-se da multidão

  • Tipo de lâmpada: W5W

  • 12V, efeito de luz diurna de 6000 K

  • Sistema automóvel avançado

  • Número de lâmpadas: 2

Sinalize a sua intenção de mudança de direcção com uma iluminação exterior mais brilhante

A sinalização da sua intenção de mudança de direção é crucial para a sua segurança. Para evitar colisões, é fundamental que os outros condutores saibam que manobra pretende fazer. A necessidade de uma sinalização brilhante e vibrante torna-se ainda maior quando as condições climatéricas adversas reduzem a visibilidade. As luzes de sinalização Philips Ultinon Pro3000 LED proporcionam um efeito de luz diurna brilhante e até 6000 K para iluminação de interior e de posição. O seu automóvel diz muito sobre si, por isso, marque a diferença com estilo com as luzes de sinalização LED da Philips.

Otimizada para maior visibilidade

Quer seja para as luzes de estacionamento, ou para a iluminação do porta-luvas, painel de instrumentos ou bagageira, as luzes Philips Ultinon Pro3000 LED proporcionam uma distribuição uniforme da luz. O seu ângulo amplo assegura que a luz é projetada onde precisa.

Instalação fácil e compatível com vários modelos de automóveis

Desfrute da experiência "plug-and-play": as Philips Ultinon Pro3000 dispõem de casquilhos padrão, pelo que a substituição é rápida e fácil.

Especificações técnicas

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Críticas

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