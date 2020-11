Faróis de halogéneo modernos que oferecem um visual muito elegante

As Philips WhiteVision ultra são concebidas para os condutores que procuram uma atualização com o estilo e aparência que evoca a iluminação LED, mas que conduzem um veículo com tecnologia de halogéneo. Graças à nova e avançada fórmula de revestimento no vidro, as lâmpadas WhiteVision ultra são as nossas luzes homologadas mais brancas que proporcionam um excelente visual nos refletores do conjunto dos faróis.