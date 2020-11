Sinta-se seguro, conduza em segurança

Para melhorar a segurança e a visibilidade no tráfego citadino, a Philips concebeu as lâmpadas CityVision Moto com um efeito laranja distinto nos faróis que atrai as atenções. Estas lâmpadas também proporcionam uma visão até 40% superior. Ver todas as vantagens