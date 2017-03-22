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Descontinuado

RacingVisionLâmpada para faróis de automóveis

12342RVB1

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1 prémio

Provavelmente, a lâmpada de halogéneo legal mais resistente

As lâmpadas para automóvel Philips RacingVision são a escolha perfeita para condutores apaixonados. Graças a um desempenho incrível com até 150% mais de luminosidade, conseguirá reagir mais rapidamente para uma experiência de condução mais segura e emocionante.

Ver todos os benefícios

Leve as suas luzes e a sua condução até ao limite

Provavelmente, a lâmpada de halogéneo legal mais resistente

  • Tipo de lâmpada: H4

  • Embalagem: 1

  • 12 V, 60/55 W

Veja mais longe, reaja mais depressa com até 150% mais de brilho

Quando conduz à noite, precisa da melhor visibilidade possível. Quanto maior for a distância a que consegue ver claramente, mais rápido pode reagir a qualquer tipo de obstáculo na estrada. As lâmpadas Philips RacingVision reforçam a sua visibilidade com até 150% mais de brilho. Irá detectar obstáculos no seu caminho com maior antecedência do que com outras lâmpadas de halogéneo menos potentes. Assim, pode desfrutar de uma viagem mais segura e mais agradável.

Uma das lâmpadas mais brilhantes para um excelente desempenho de luz

Com luzes melhores e mais brilhantes assegurará um melhor desempenho na estrada. Com a sua geometria de filamento optimizada de alta precisão, enchimento de gás de alta pressão até 13 bares, revestimento cromado de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, as lâmpadas para faróis Philips RacingVision definem um novo padrão para a iluminação automóvel. Concebidas para desempenho e visibilidade, estas lâmpadas para faróis permitem uma experiência de condução mais descontraída, controlada e divertida.

Luz mais brilhante para condutores desportivos

Condutores desportivos esperam um maior desempenho dos seus automóveis. Proporcionando até 150% mais de brilho na estrada, as Philips RacingVision são homologadas para lhe proporcionar uma experiência divertida na estrada e em todo-o-terreno.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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22/03/2017

France

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Esta avaliação foi feita para RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant

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