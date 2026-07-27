Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
12636C1
Tipo de lâmpada: HS1
Embalagem: 1
12 V, 35/35 W
As lâmpadas Vision Moto da Philips são a escolha para condutores que procuram soluções de lâmpadas económicas e que não estão dispostos a comprometer a segurança. O motociclo oferece uma visão 30% superior em comparação com uma lâmpada convencional.
Oferecendo uma visão 30% superior, as lâmpadas PremiumVision Moto da Philips são a escolha perfeita para os motociclistas que procuram um bom desempenho de luz e segurança. Com um melhor fluxo luminoso, os motociclistas podem reagir mais rapidamente aos obstáculos e evitar acidentes.
O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C e vidro 800 °C) são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.
Críticas