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Descontinuado

PremiumVision MotoLâmpada para faróis de motociclos

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Sinta-se seguro, conduza em segurança
Proporcionando uma visão 30% superior, em comparação com uma lâmpada convencional, as lâmpadas Vision Moto para faróis permitem que os motociclistas vejam mais longe com um melhor desempenho do feixe de luz e a um preço muito competitivo. Para maior segurança, escolha lâmpadas Vision Moto!
Ver todos os benefícios

Visão até 30% superior

Sinta-se seguro, conduza em segurança

  • Tipo de lâmpada: HS1

  • Embalagem: 1

  • 12 V, 35/35 W

A melhor opção para relação qualidade/preço

A melhor opção para relação qualidade/preço

As lâmpadas Vision Moto da Philips são a escolha para condutores que procuram soluções de lâmpadas económicas e que não estão dispostos a comprometer a segurança. O motociclo oferece uma visão 30% superior em comparação com uma lâmpada convencional.

Visão 30% superior

Visão 30% superior

Oferecendo uma visão 30% superior, as lâmpadas PremiumVision Moto da Philips são a escolha perfeita para os motociclistas que procuram um bom desempenho de luz e segurança. Com um melhor fluxo luminoso, os motociclistas podem reagir mais rapidamente aos obstáculos e evitar acidentes.

As lâmpadas para motociclos da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade

As lâmpadas para motociclos da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade

O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C e vidro 800 °C) são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.

Especificações técnicas

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