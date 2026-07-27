As lâmpadas para motociclos da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade

O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C e vidro 800 °C) são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.