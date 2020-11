Luzes interiores brilhantes para ver tudo dentro do seu automóvel

Mais tarde ou mais cedo, todos acabamos por andar à procura do telemóvel, das chaves ou do sapato do nosso filho ou de qualquer outro objecto dentro de um automóvel mal iluminado. Com a iluminação LED da Philips para o interior do automóvel, obtém uma luz suave e brilhante, com uma difusão uniforme. Na próxima vez que procurar algo na bagageira, no porta-luvas ou no chão do seu automóvel, poderá ver exactamente o que está a fazer e encontrar o que procura com facilidade.