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Todas as séries

  • Ecrã repleto de funcionalidades para uma maior produtividade
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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD com SmartImage

17S1AB/00

Ecrã repleto de funcionalidades para uma maior produtividade
Com funcionalidades como SmartImage, SmartContrast, SmartControl e TrueVision, o visor comercial 17S1 com consumo eficiente de energia melhora a sua produtividade.
Ver todos os benefícios

Ecrã repleto de funcionalidades para uma maior produtividade

  • Linha S, 43 cm (17")

  • 1280 x 1024

  • Formato 5:4

A entrada dupla aceita sinais analógicos VGA e sinais digitais DVI

A entrada dupla aceita sinais analógicos VGA e sinais digitais DVI

A entrada dupla disponibiliza conectores para a entrada de sinais analógicos VGA e sinais digitais DVI.

SmartImage: experiência de visualização optimizada para o utilizador

SmartImage: experiência de visualização optimizada para o utilizador

SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação optimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe seleccionar vários modos como Escritório, Imagem, Entretenimento, Economia, etc., para adaptar à aplicação actual. Com base na selecção, a tecnologia SmartImage optimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

Desempenho de sintonização do visor sem problemas com SmartControl II

SmartControl II é um software baseado no monitor com uma interface gráfica no ecrã fácil de utilizar que o guia através de definições de resolução de sintonização, calibração de cor e outras definições do ecrã incluindo luminosidade, contraste, relógio e fase, posição, RGB, ponto branco e - em modelos com altifalantes incorporados - ajustes de volume.

Especificações técnicas

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