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Descontinuado
17S1AB/00
Linha S, 43 cm (17")
1280 x 1024
Formato 5:4
A entrada dupla disponibiliza conectores para a entrada de sinais analógicos VGA e sinais digitais DVI.
SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação optimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe seleccionar vários modos como Escritório, Imagem, Entretenimento, Economia, etc., para adaptar à aplicação actual. Com base na selecção, a tecnologia SmartImage optimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!
SmartControl II é um software baseado no monitor com uma interface gráfica no ecrã fácil de utilizar que o guia através de definições de resolução de sintonização, calibração de cor e outras definições do ecrã incluindo luminosidade, contraste, relógio e fase, posição, RGB, ponto branco e - em modelos com altifalantes incorporados - ajustes de volume.
Críticas