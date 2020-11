Desempenho elétrico perfeito

O CANbus LED H4 da Philips é o complemento ideal para as lâmpadas para faróis com base em LED H4. Com uma instalação fácil, assegura uma adaptação elétrica perfeita ao seu automóvel, eliminando possíveis problemas relacionados com avisos de avarias no painel de instrumentos, e indicação de máximos. Ver todas as vantagens