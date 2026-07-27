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Descontinuado

Monitor LCD

190V3SB5/00

Desfrute de óptimas imagens com cores vivas
Desfrute de imagens LCD vivas com este ecrã atractivo com um design apelativo e brilhante.
Ver todos os benefícios

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  • Linha V

  • 48,3 cm (19")

SmartContrast de 10 000 000:1 para detalhes a preto incrivelmente ricos

SmartContrast de 10 000 000:1 para detalhes a preto incrivelmente ricos

Pretende um ecrã LCD plano com o maior contraste possível e as imagens mais vibrantes. Combinado a uma tecnologia de redução única do brilho e retroiluminação, o processamento avançado de vídeo da Philips proporciona imagens vibrantes. O SmartContrast aumenta o contraste com um excelente nível de preto e uma apresentação exacta das cores e sombras escuras – para uma imagem brilhante e realista de elevado contraste e cores vibrantes.

Ajuste simples do desempenho de apresentação com SmartControl Lite

SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.

Design apelativo fino e brilhante

Especificações técnicas

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