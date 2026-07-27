SmartContrast de 10 000 000:1 para detalhes a preto incrivelmente ricos

Pretende um ecrã LCD plano com o maior contraste possível e as imagens mais vibrantes. Combinado a uma tecnologia de redução única do brilho e retroiluminação, o processamento avançado de vídeo da Philips proporciona imagens vibrantes. O SmartContrast aumenta o contraste com um excelente nível de preto e uma apresentação exacta das cores e sombras escuras – para uma imagem brilhante e realista de elevado contraste e cores vibrantes.