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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Linha V
48,3 cm (19")
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
Agora, pode desfrutar de todas as suas aplicações multimédia e sociais com som estéreo. Para além de produzirem um excelente som, estas colunas incorporadas ajudam a eliminar a confusão de cabos externos e a poupar espaço precioso na sua secretária.
SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.
4.1
de 5
23
Críticas
83%
recomendam este produto
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
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JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Comprador verificado
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
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Esta avaliação foi feita para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
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Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
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