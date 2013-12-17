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Descontinuado
190V4LSB2/00
Linha V
48,3 cm (19")
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.
4.6
de 5
7
Críticas
100%
recomendam este produto
benisan
17/12/2013
España
pantalla de pc
es una buena panrtalla y la resolucion es muy buena en cuanto a calidad de imagen y suavidad en los colores
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED
Phillbm
23/01/2016
United Kingdom
Comprador verificado
Easy Set Up
This monitor was very easy to set up and the colours are clear and bright. I like the non-reflective matte screen which is much better than the glossy screens normally fitted on laptops, and I also like the adjustable screen mount which enables you to adjust the screen angle.
Esta avaliação foi feita para 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
Esta avaliação foi feita para 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
Paolo2
12/09/2013
Italia
UN OTTIMO COMPROMESSO TRA "MONITOR" PER PC e PICCOLO "SCHERMO TV"
IL PRODOTTO RISPECCHIA EFFETTIVAMENTE LA QUALITA' DICHIARATA SULLA IMMAGINE E SULLA VIVACITA' DEI COLORI, SIA NEL SUO IMPIEGO COME "MONITOR" PER PC, SIA COME PICCOLO "SCHERMO TV" , GRAZIE SOPRATTUTTO AL SUO DESIGN CHE NE CONSENTE AGEVOLMENTE LA REGOLAZIONE NELLE DIVERSE ANGOLAZIONI, E ANCOR PIU' GRAZIE ALLA SUA PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO "A PARETE" O "SU BRACCIO MOBILE", CHE CONSENTONO DI OTTIMIZZARE AL MEGLIO LA VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI DI QUALITA', ANCHE DA DISTANZE TIPICAMENTE DEI cd "SECONDI TELEVISORI DI CASA". CIRCA POI L'INTERAZIONE CON L'HARDWARE DEL PROPRIO PC, L'ASSENZA DELLE CASSE ACUSTICHE NEL MONITOR PHILIPS - A MIO PARERE - SI E' RILEVATO ESSERE PIU' UN PREGIO CHE UN DIFETTO, SOPRATTUTTO PER LA POSSIBILITA' DI MODULARE MEGLIO, SECONDO I PROPRI GUSTI, LE IMMAGINI CON OTTIMI STRUMENTI AUDIO A PROPRIA SCELTA, NEL MOMENTO IN CUI SI PASSA DALL'USO DEL PHILIPS COME MONITOR PER PC ALL'USO COME PICCOLO TV DOMESTICO. OVVIAMENTE CIO' PRESUPPONE OLTRE CHE UN BUON HARDWARE DEL PC CUI E' COLLEGATO IL MONITOR, ANCHE UNA BUONA CONNESSIONE INTERNET GRAZIE ALLA QUALE POTER GODERE DEI FLUSSI VIDEO COME UN NORMALE TV DI BUONA QUALITA'. UNICO INCONVENIENTE: IL SOFTAWARE SCARICABILE DOPO L'ACQUISTO DENOMINATO "SMART CONTROL", PER REGOLARE LE FUNZIONI DELLE IMMAGINI TRAMITE PC ANZICHE' MANUALMENTE TRAMITE I TASTI SUL MONITOR, NON SI INSTALLA SUL PROPRIO HARDWARE - (CON OGNI PROBABILITA' PERCHE' DOTATO DI SCHEDA VIDEO NON COMPATIBILE CON TALE SOFTWARE)- : PERTANTO L'USO MANUALE DEI TASTI PER REGOLARE IL MONITO/TV PHILIPS NON L'HO TROVATO MOLTO AGEVOLE SOPRATTUTTO PERCHE' "RUVIDO E FORZATO" NELLA SELEZIONE DELLE SCELTE DESIDERATE.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 196V4LSB2 Monitor LCD con retroilluminazione LED
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 196V4LSB2 Monitor LCD con retroilluminazione LED