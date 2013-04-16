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Descontinuado

Monitor LCD com retroiluminação LED

200V4LSB/00

4.3

| (12) Críticas | 92% recomendam este produto

Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas

Desfrute de imagens LED vivas com este ecrã com um design apelativo e brilhante. Equipado com SmartControl Lite, este ecrã é uma ótima escolha!

Ver todos os benefícios

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  • Linha V

  • 20 (19,5"/49,5 cm diag.)

Energy Star para maior eficiência energética e baixo consumo de energia

Energy Star é um programa de eficiência energética patrocinado pela EPA americana e adoptado por muitos outros países. A certificação Energy Star garante que está a comprar um produto que respeita as normas mais recentes da eficiência de consumo e que funciona com a eficiência de consumo máxima em todos os níveis operacionais. Os novos monitores Philips são certificados para as especificações Energy Star 5.0 e cumprem ou excedem os requisitos da norma. Por exemplo, no modo de baixo consumo, a Energy Star 5.0 exige menos de 1 watt de consumo de energia; por sua vez, os monitores da Philips consomem menos de 0,5 watts. Pode obter informações mais detalhadas em www.energystar.gov

Tecnologia LED para cores vivas

Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

Base pequena poupa espaço

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

12

Críticas

92%

recomendam este produto

3
1

16/04/2013

España

España

Buena calidad de imagen

La relación calidad imagen y precio es muy buena, de lo mejor en el mercado. Recomiendo este monitor y sólo le añadiría que pudiese ser regulable también en altura.

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Esta avaliação foi feita para 236V4LSB Monitor LCD con retroiluminación LED

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29/07/2013

France

France

Excellente qualité d'image.

Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.

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Esta avaliação foi feita para 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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02/09/2013

Italia

Italia

Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.

Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !

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