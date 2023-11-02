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  • Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas
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Descontinuado

Monitor LCD com retroiluminação LED

206V4LAB/00

4.1
| (23) Críticas | 83% recomendam este produto
Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas
Desfrute de imagens LED vivas com este ecrã com um design apelativo e brilhante. Equipado com altifalantes estéreo e SmartControl Lite, este ecrã é uma óptima escolha!
Ver todos os benefícios

com altifalantes estéreo

Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas

  • Linha V

  • 50,8 cm (20")

Tecnologia LED para cores vivas

Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

Som poderoso com colunas de 2x2 watts RMS

Agora, pode desfrutar de todas as suas aplicações multimédia e sociais com som estéreo. Para além de produzirem um excelente som, estas colunas incorporadas ajudam a eliminar a confusão de cabos externos e a poupar espaço precioso na sua secretária.

Ajuste simples do desempenho de apresentação com SmartControl Lite

SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.1

de 5

23

Críticas

83%

recomendam este produto

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

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Esta avaliação foi feita para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

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26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

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