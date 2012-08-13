TrueVision assegura imagens com qualidade de laboratório

A TrueVision é uma tecnologia patenteada da Philips que utiliza um algoritmo avançado para testar e alinhar a apresentação do monitor, proporcionando-lhe o melhor desempenho de visualização. A Philips assegura que os monitores TrueVision saem de fábrica com uma sintonia perfeita utilizando este processo para lhe proporcionar uma qualidade consistente de cor e imagem.