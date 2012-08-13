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Descontinuado
220B4LPCB/01
Ecrã de design ecológico sustentável
O ecrã LED PowerSensor da Philips fabricado com 65% de plásticos reciclados pós-consumo e com uma estrutura sem PVC e sem BFR é ideal para uma produtividade ecológica
Linha B
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
A estrutura deste monitor Philips não contém retardadores de chama à base de bromo, nem policloreto de vinila (sem PVC/BFR)
A TrueVision é uma tecnologia patenteada da Philips que utiliza um algoritmo avançado para testar e alinhar a apresentação do monitor, proporcionando-lhe o melhor desempenho de visualização. A Philips assegura que os monitores TrueVision saem de fábrica com uma sintonia perfeita utilizando este processo para lhe proporcionar uma qualidade consistente de cor e imagem.
Com a activação do interruptor de 0 watts, que está convenientemente localizado na parte posterior, pode desligar totalmente o seu monitor da alimentação de CA. Isto resulta num consumo de zero potência, reduzindo ainda mais a pegada de carbono
Críticas