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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminação LED

220B4LPCB/01

Ecrã de design ecológico sustentável

O ecrã LED PowerSensor da Philips fabricado com 65% de plásticos reciclados pós-consumo e com uma estrutura sem PVC e sem BFR é ideal para uma produtividade ecológica

Ver todos os benefícios

com PowerSensor economiza energia

Ecrã de design ecológico sustentável

  • Linha B

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

Estrutura sem PVC/BFR

A estrutura deste monitor Philips não contém retardadores de chama à base de bromo, nem policloreto de vinila (sem PVC/BFR)

TrueVision assegura imagens com qualidade de laboratório

A TrueVision é uma tecnologia patenteada da Philips que utiliza um algoritmo avançado para testar e alinhar a apresentação do monitor, proporcionando-lhe o melhor desempenho de visualização. A Philips assegura que os monitores TrueVision saem de fábrica com uma sintonia perfeita utilizando este processo para lhe proporcionar uma qualidade consistente de cor e imagem.

Consumo de zero potência com interruptor de 0 watts

Com a activação do interruptor de 0 watts, que está convenientemente localizado na parte posterior, pode desligar totalmente o seu monitor da alimentação de CA. Isto resulta num consumo de zero potência, reduzindo ainda mais a pegada de carbono

Especificações técnicas

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