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Descontinuado
Linha S
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
A SmartErgoBase é uma base para monitor que proporciona um grande conforto ergonómico de visualização e permite uma arrumação inteligente dos cabos. A fácil regulação da altura, orientação, inclinação e ângulo de rotação da base permite posicionar o monitor para o máximo de conforto, aliviando o esforço físico de um longo dia de trabalho. A arrumação inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos e mantém a área de trabalho organizada e profissional.
Graças à sua SmartErgoBase avançada, pode baixar o monitor Philips praticamente até ao nível da secretária para um ângulo de visualização confortável. A altura reduzida da moldura à mesa é a solução perfeita para quem usa lentes bifocais, trifocais ou progressivas para trabalhar ao computador. Além disso, esta proporciona aos utilizadores alturas muito variadas para utilizar o monitor segundo as suas definições preferidas para o ângulo e a altura, ajudando a reduzir a fadiga e o esforço.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Piri1974
05/07/2023
België
Perfect office scherm.
Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.
Pontos positivos
Goed scherm.
Pontos negativos
Geen ingebouwde luidspreker.
Esta avaliação foi feita para Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Esta avaliação foi feita para Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
winkmarc
21/06/2013
België
Comprador verificado
uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden
Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
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