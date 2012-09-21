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Descontinuado
Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas
A utilização deste ecrã atractivo e fino é um prazer. As funcionalidades essenciais, como o SmartContrast que assegura imagens ricas e brilhantes, asseguram que é uma óptima escolha!
Linha V
22" (55,9 cm)
Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
4.5
de 5
15
Críticas
93%
recomendam este produto
kgm83
21/09/2012
United Kingdom
philips led monitor 236v3lsb
VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.
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08/11/2019
Italia
qualita' prodotto
ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie
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Hollie
02/12/2013
België
dit product is volledig O.K.
Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden
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Esta avaliação foi feita para 226V3LSB LED monitor
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