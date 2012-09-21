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Descontinuado

Monitor LCD com retroiluminação LED

220V3LSB/00

4.5

| (15) Críticas | 93% recomendam este produto

Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas

A utilização deste ecrã atractivo e fino é um prazer. As funcionalidades essenciais, como o SmartContrast que assegura imagens ricas e brilhantes, asseguram que é uma óptima escolha!

Ver todos os benefícios

Desfrute de óptimas imagens LED em cores vivas

  • Linha V

  • 22" (55,9 cm)

Ecrã ecológico sem mercúrio

Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.

Tecnologia LED para cores naturais

Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

Design apelativo fino e brilhante

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

15

Críticas

93%

recomendam este produto

2
1

21/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips led monitor 236v3lsb

VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.

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08/11/2019

Italia

Italia

qualita' prodotto

ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie

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02/12/2013

België

België

dit product is volledig O.K.

Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden

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Esta avaliação foi feita para 226V3LSB LED monitor

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