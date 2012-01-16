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Descontinuado

Monitor LCD

220V3SB/00

Desfrute de óptimas imagens

A utilização deste ecrã atractivo e fino é um prazer. As funcionalidades essenciais, como o SmartContrast que assegura imagens ricas e brilhantes, asseguram que é uma óptima escolha!

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  • Linha V

  • 22" (55,9 cm)

Design apelativo fino e brilhante

Ajuste simples do desempenho de apresentação com SmartControl Lite

SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.

Energy Star para maior eficiência energética e baixo consumo de energia

Energy Star é um programa de eficiência energética patrocinado pela EPA americana e adoptado por muitos outros países. A certificação Energy Star garante que está a comprar um produto que respeita as normas mais recentes da eficiência de consumo e que funciona com a eficiência de consumo máxima em todos os níveis operacionais. Os novos monitores Philips são certificados para as especificações Energy Star 5.0 e cumprem ou excedem os requisitos da norma. Por exemplo, no modo de baixo consumo, a Energy Star 5.0 exige menos de 1 watt de consumo de energia; por sua vez, os monitores da Philips consomem menos de 0,5 watts. Pode obter informações mais detalhadas em www.energystar.gov

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