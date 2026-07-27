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Descontinuado
221S3UCS/00
Linha S
54,6 cm (21,5")
Monitor USB
Os LED brancos são dispositivos em estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho completo e consistente, poupando tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e uma eliminação ecológicas. Os LED permitem um maior controlo da redução da luminosidade da retroiluminação do LCD, proporcionando um rácio de contraste extremamente elevado. Estes também permitem uma reprodução superior da cor graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
O monitor USB da Philips é capaz de apresentar imagens e obter alimentação directamente das portas USB do seu computador portátil através de um único cabo USB. Não necessita de cabos extra de alimentação ou vídeo, o que permite uma ligação simples com um único cabo de potência extra baixa entre o seu computador portátil e o monitor.
O monitor USB utiliza uma retroiluminação LED especial de baixa potência, que lhe permite obter a alimentação das portas USB do seu computador portátil. Este consome cerca de 9 watts, o que resulta num consumo de energia aprox. 50% inferior a um monitor padrão equivalente.
Críticas
Em casos raros, se as 2 portas USB do seu computador portátil não dispuserem de uma saída de alimentação suficiente para o monitor, poderá precisar de adquirir um adaptador CC opcional.