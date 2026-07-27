Ligação instantânea, graças à tecnologia LED

Os LED brancos são dispositivos em estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho completo e consistente, poupando tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e uma eliminação ecológicas. Os LED permitem um maior controlo da redução da luminosidade da retroiluminação do LCD, proporcionando um rácio de contraste extremamente elevado. Estes também permitem uma reprodução superior da cor graças ao brilho consistente em todo o ecrã.