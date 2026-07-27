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  • Simplicidade com monitor USB
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Descontinuado

Monitor LCD, retroiluminação LED

221S3UCS/00

Simplicidade com monitor USB
Liberte-se com o novo monitor USB da Philips. As portas USB 2.0 no seu computador portátil fornecem vídeo digital e alimentação ao seu monitor através de uma única ligação de cabo!
Ver todos os benefícios

Um só cabo USB fornece alimentação e vídeo

Simplicidade com monitor USB

  • Linha S

  • 54,6 cm (21,5")

  • Monitor USB

Ligação instantânea, graças à tecnologia LED

Os LED brancos são dispositivos em estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho completo e consistente, poupando tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e uma eliminação ecológicas. Os LED permitem um maior controlo da redução da luminosidade da retroiluminação do LCD, proporcionando um rácio de contraste extremamente elevado. Estes também permitem uma reprodução superior da cor graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

Ligação única no portátil USB 2.0 para alimentação e vídeo

O monitor USB da Philips é capaz de apresentar imagens e obter alimentação directamente das portas USB do seu computador portátil através de um único cabo USB. Não necessita de cabos extra de alimentação ou vídeo, o que permite uma ligação simples com um único cabo de potência extra baixa entre o seu computador portátil e o monitor.

Consumo de energia extra baixo

O monitor USB utiliza uma retroiluminação LED especial de baixa potência, que lhe permite obter a alimentação das portas USB do seu computador portátil. Este consome cerca de 9 watts, o que resulta num consumo de energia aprox. 50% inferior a um monitor padrão equivalente.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Em casos raros, se as 2 portas USB do seu computador portátil não dispuserem de uma saída de alimentação suficiente para o monitor, poderá precisar de adquirir um adaptador CC opcional.