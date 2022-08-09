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Descontinuado

Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

223S7EJMB/01

3.6

| (7) Críticas

Funcionalidades fiáveis e essenciais

O nosso monitor da linha S oferece eficiência empresarial. Um ecrã IPS de ângulo de visualização amplo com tecnologia SoftBlue é excelente para uma produtividade amiga dos olhos. O ecrã sem margens é ajustável em altura e permite combinar vários monitores para uma visualização alargada.

Ver todos os benefícios

que impulsionam a eficiência empresarial

Funcionalidades fiáveis e essenciais

  • Linha S

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ecrã de moldura fina para criar um visual perfeito

Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.

Colunas estéreo incorporadas para conteúdo multimédia

Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

Predefinições SmartImage para definições de imagem otimizadas simples

SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

7

Críticas

3

09/08/2022

Italia

Italia

Comprador verificado

Philips non si smentisce mai

Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa

Pontos positivos

compatto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Data de utilização 2021-07-09

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2021-07-09

16/02/2018

Italia

Italia

Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo

Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)

Esta avaliação foi feita para 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Esta avaliação foi feita para 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

21/01/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente Imagem

O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo

Pontos negativos

Qualidade de Som

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Esta avaliação foi feita para 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

Data de utilização 2019-12-21

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2019-12-21

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC com base no CIE1976

  5. Área sRGB com base no CIE1931