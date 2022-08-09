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Descontinuado
223S7EJMB/01
Funcionalidades fiáveis e essenciais
O nosso monitor da linha S oferece eficiência empresarial. Um ecrã IPS de ângulo de visualização amplo com tecnologia SoftBlue é excelente para uma produtividade amiga dos olhos. O ecrã sem margens é ajustável em altura e permite combinar vários monitores para uma visualização alargada.
Linha S
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.
Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!
3.6
de 5
7
Críticas
Repetro46
09/08/2022
Italia
Comprador verificado
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Pontos positivos
compatto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Data de utilização 2021-07-09
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Data de utilização 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Esta avaliação foi feita para 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
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Kazunga
21/01/2021
Portugal
Comprador verificado
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Pontos negativos
Qualidade de Som
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Data de utilização 2019-12-21
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2019-12-21
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931